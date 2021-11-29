Цены на алмазы подскочили на фоне распространения нового штамма коронавируса

Необработанные алмазы подорожали на 10% на мировых рынках из-за вероятных проблем с поставками на фоне распространения нового штамма Covid-19, Omicron. Об этом сообщает издание The Ecomonic Times.

Omicron быстро распространяется в Южной Африке и Ботсване, где работает международная корпорация De Beers, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов.

Экспортеры алмазов из Сурата и Мумбаи (Индия), у которых есть надежные покупатели в США и Китае, обеспокоились распространением Omicron, так как предполагают, что это вызовет новые ограничения и сбои поставок.

Драгоценные камни и ювелирные изделия составляют второй по величине экспортный доход Индии, причем на алмазы приходится более 63% этого объема. Индия обрабатывает 14 из 15 алмазов в мире. Индийские производители алмазов уже начали использовать свои запасы.

"Спрос превышает предложение. Сторона предложения находится под давлением с момента вспышки Covid-19 в прошлом году. Ситуация нормализуется. Но теперь этот новый вариант Covid-19 появился в Южной Африке и Ботсване. Он будет оказывать дополнительное давление на сторону предложения", — прокомментировал сложившеюся ситуацию на рынке заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Индии Випул Шах.

Он уточнил, что на данный момент нет проблем с добычей алмазов на рудниках в Южной Африке и Ботсване. И добавил, что ожидает сохранения спроса на драгоценные камни до конца 2022 года.

Напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса Omicron как "крайне высокую" и ожидает быстрого его распространения по миру.

В связи с распространением нового штамма Covid-19 МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Ранее Великобритания остановила рейсы из Южной Африки из-за нового варианта Covid-19. Аналогичные меры приняли власти Израиля, но они также включили в "красный" список Мозамбик.

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