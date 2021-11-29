Быстро распространяется: ВОЗ оценила риски от нового штамма Covid-19 «Омикрон»

Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса «Омикрон» как «крайне высокую» и ожидает быстрого его распространения по миру. В Украине пока новый штамм Covid-19 не выявили.

Об этом говорится в докладе ВОЗ.

Мутации, которые могут сделать новый штамм более заразным, чем другие, делают крайне высокой вероятность того, что «Омикрон» быстро распространится по миру. При этом глобальный риск, связанный с этим штаммом Covid-19, ВОЗ также оценила как "крайне высокий".

«Предположительно, что доступные на данный момент вакцины от Covid-19 предлагают определенную защиту от тяжелой формы заболевания и смерти», — говорится в докладе.

ВОЗ предлагает ускорить вакцинацию против коронавируса для борьбы со штаммом «Омикрон». Особенно это касается людей из групп риска.

Также рекомендуется продолжить использовать меры предосторожности, такие как ношение масок, избегание больших скоплений людей.

Сегодня исследования штамма «Омикрон» продолжаются. Поэтому ожидается, что больше данных будет доступно в ближайшие недели.

В тоже время по состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружили штамм Covid-19 "Омикрон", сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, все образцы болезни, отличные от штамма "Дельта", будут тщательно исследовать.

"Украина обладает мощностями для мультигеномного секвенирования (анализа генома вируса), позволяющего выявлять новые штаммы вируса. Кроме этого, в Украине действует система направления на секвенирование образцов из районов, где есть значительные всплески заболеваемости от людей, вернувшихся из-за границы или имеющих атипичное течение болезни", — сказал Виктор Ляшко.

В то же время Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Напомним, ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Отметим, некоторые государства уже вводят ограничения для путешественников из нескольких африканских стран.

Так, Британия и Израиль уже приняли меры, чтобы не допустить попадания штамма в их страны. Ограничено авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль также запретил летать в Мозамбик.