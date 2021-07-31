Стоимость биткойна снова пошла резко вверх

В ночь с 31 июля на 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткойна за несколько часов поднялись с уровня около $39 000 до $42 411 (Bitstamp).

Как сообщает ForkLog, рост сопровождался всплеском объема торгов.

В частности, согласно CoinGecko, за последние 24 часа цифровое золото подорожало на 7,4%. Из топ-10 по капитализации лучшую доходность продемонстрировал только токен DOT от Polkadot.

По информации издания, за семь дней показатель биткойна с ростом на 25% превзошел все ведущие альткоины.

20 июля котировки первой криптовалюты упали ниже отметки $30 000, однако затем практически отыграли падение.

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На этом фоне старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал, что цена биткойна скорее вернется к уровню $60 тысяч, чем упадет до $20 тысяч.

При этом, большинство участников опроса, проведенного компанией Santiment в Twitter, считают, что Ethereum быстрее преодолеет отметку в $3 тысячи, чем биткойн — $50 тысяч.

Напомним, 22 июня биткойн упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января 2021 года.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще пять крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

Как сообщалось, в апреле была зафиксирована самая большая стоимость биткойна — почти $65 тысяч.

В начале июля почти половина (44%) участников опроса управляющих институциональными инвестициями, который провело издание CNBC, считали, что цена самой популярной криптовалюты мира биткойна в конце 2021 года опустится ниже $30 тысяч.

Перед этим аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что цена BTC может снизиться до $25 тысяч.