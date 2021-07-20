Курс биткойна обвалился ниже $30 тысяч: минимум за последний месяц

Курс главной криптовалюты биткойн опустился ниже $30 тысяч впервые почти за месяц.

Эту отметку криптовалюта в последний раз пересекала 22 июня 2021 года, сообщает Coindesk.

По состоянию на 10:00 вторника, 20 июля, курс биткойна составлял $29,7 тысячи. Стоимость криптовалюты упала на 6,41%.

При этом общая стоимость рыночной капитализации биткойна обвалилась до почти $557 млрд.

Только за сутки падение капитализации составило около $23 млрд.

Напомним, 22 июня биткойн упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января 2021 года.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

Как сообщалось, в апреле была зафиксирована самая большая стоимость биткойна — почти $65 тысяч.

В начале июля почти половина (44%) участников опроса управляющих институциональными инвестициями, который провело издание CNBC, считали, что цена самой популярной криптовалюты мира биткойна в конце 2021 года опустится ниже $30 тысяч.

Перед этим аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что цена BTC может снизиться до $25 тысяч.