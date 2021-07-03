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Валюта 50 минут назад

На Уолл-стрит прогнозируют падение биткойна ниже $30 тысяч

Финансовые аналитики считают, что главная криптовалюта мира к концу 2021 года существенно сдаст свои позиции

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Почти половина (44%) участников опроса управляющих институциональными инвестициями, который провело издание CNBC, считают, что цена самой популярной криптовалюты мира биткойна в конце 2021 года опустится ниже $30 тысяч.

При этом, как отмечает ForkLog, 25% опрошенных считают, что курс первой криптовалюты на тот момент достигнет $40 тысяч.

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В то же время, практически такое количество респондентов выбрало уровень $50 тысяч, и только 6% прогнозируют, что биткойн закроет год на отметке $60 тысяч.

По информации издания, в ежеквартальном опросе CNBC о рынках принимают участие инвестиционные директора, стратеги по акциям и управляющие портфелями в количестве около 100 человек.

В ходе обсуждения ведущие телеканала в целом согласились с краткосрочным прогнозом для цены ведущей криптовалюты и отметили, что даже $30 тысяч для конца года снимет многие опасения участников рынка, установив долгосрочное дно.

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Ранее аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что цена BTC может снизиться до $25 тысяч.

Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

Перед этим стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

Вскоре во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.

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