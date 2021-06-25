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Валюта 40 минут назад

В JPMorgan прогнозируют резкое падение биткойна

Аналитики считают, что падение курса биткойна может спровоцировать возможная продажа паев биткойн-фонда Grayscale Bitcoin Trust после шестимесячного периода блокировки

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В скором времени стоимость самой распространенной в мире криптовалюты биткойн может снизиться до $25 тысяч.

Такой прогноз дают аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan, сообщает Bloomberg.

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Эксперты считают, что падение курса биткойна может спровоцировать возможная продажа паев биткойн-фонда Grayscale Bitcoin Trust после шестимесячного периода блокировки.

Как отмечает издание, аналитики JPMorgan сохранили свои негативные ожидания по курсу BTC, в то время как его цена вернулась к отметке $34 тысячи после падения до $28,8 тысячи 22 июня.

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Несмотря на падение на этой неделе, мы не отказываемся от своего негативного прогноза для рынков биткойна и криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению, наши сигналы в целом остаются "медвежьими", заявили в банке.

По оценке специалистов, в нынешних условиях реальная стоимость главной криптовалюты находится в диапазоне $23-35 тысяч.

Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

Ранее стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

Вскоре во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.

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