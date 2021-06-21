Курс биткойна снова летит вниз

Сегодня, 21 июня, стоимость первой криптовалюты опустились ниже уровня $34 тысяч. Согласно данным CoinGeckoа последние сутки цена биткойна упала на 8,1%.

По состоянию на 12:02 21 июня цена биткойна составляет $33 055. Цена второй по капитализации криптовалюты достигла $2 015 (-8,1% за сутки).

Индекс доминирования биткойна к этому времени составляет 43,032%, Ethereum — 31,28%.

Как передает Bybt, за последние сутки ликвидации на рынке фьючерсов подверглись позиции на $901 млн.

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Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

Ранее стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

Вскоре во Всемирной Сети появился сайт ElonOMeter, пользователи которого смогут отслеживать объем ущерба, нанесенного криптовалютному рынку твитами американского миллиардера Илона Маска.

Авторы проекта решили выяснить, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены различных криптовалют.