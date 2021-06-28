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Валюта 1 час назад

Крах в истории: Кийосаки призывает покупать биткойн

Бизнесмен считает, что для обогащения сейчас лучшее время скупать драгметаллы и криптовалюту

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и предприниматель Роберт Кийосаки предупредил о грядущей "крупнейшей катастрофе в мировой истории" и призвал приобретать самую популярную криптовалюту в мире биткойн.

По его словам, лучше подготовиться к этой катастрофе до ее начала, сообщает ForkLog.

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"Хорошие новости: лучшее время для обогащения — во время краха. Плохая новость в том, что следующий будет долгим. Покупайте больше золота, серебра и биткойнов, пока можете", — заявил Кийосаки.

Напомним, в мае 2020 года Кийосаки считал, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткоина за три года вырастет до $75 тысяч.

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Ранее предприниматель заявил, что политика ФРС приведет к смерти доллара США, и призвал инвестировать сбережения в биткоин и драгметаллы.

Стоит отметить, что аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan считают, что в скором времени стоимость самой распространенной в мире криптовалюты биткойн может снизиться до $25 тысяч.

Напомним, в мае 2021 года стоимость биткойна начала стремительно падать и оказалась ниже отметки в $40 тысяч на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае.

Ранее стоимость биткойна впервые почти за три месяца упала ниже $45 тысяч после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы.

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