В Индии арестовали "криптовалютного короля"

Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) арестовало жителя Мумбаи, который использовал биткойн для покупки наркотических веществ в даркнете.

Как сообщает Money Control, обвиняемый по имени Макаранд Адивиркар также известен как "криптокороль".

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По данным издания, в ноябре 2020 года правоохранители изъяли 20 марок ЛСД, которые были куплены за криптовалюту в Европе торговцем наркотиками из Мумбаи, рассказал представитель NCB.

Адивиркар предоставил цифровые активы для приобретения запрещенных веществ в обмен на наличные с "небольшой маржой".

"Его действия заключались в том, чтобы получать наличные и предоставлять биткоины для получения прибыли, используя свой кошелек для покупки наркотиков в даркнете", — заявили в NCB.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года майнеры криптовалют скупили примерно четверть всех видеокарт игровых моделей на сумму свыше $500 млн.

Напомним, ранее котировки главной криптовалюты биткойн выросли до $38 тысяч, после новостей о ее легализации в качестве платежного средства в Сальвадоре.