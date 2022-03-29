У США хочуть запустити цифрову версію долара

Представники американського парламенту розробили законопроєкт “Електронний Закон про валюту та безпечні технології” (ECASH).

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Як повідомляє CoinDesk, документ передбачає створення та випуск електронної версії долара США.

На думку авторів законопроєкту, за введення цифрового долара має відповідати не Федеральна резервна система (ФРС), а Палата представників Конгресу США.

Відповідно до проєкту закону, нова валюта повинна дотримуватися двох параметрів – приватність та анонімність у транзакціях.

Зберігати цифровий долар люди зможуть у своєму телефоні чи на карті. При цьому, як зазначає видання, нова система буде заснована на токені, а не на облікових записах.

Тобто, якщо власник втратить свій телефон чи картку, він втратить усі свої гроші, що рівнозначно втраті гаманця із доларовими купюрами.

Крім цього, електронний долар вважатиметься законним платіжним засобом за ідентичним курсом.

За словами одного з консультантів законопроекту доцента Університету Вілламетт Рохана Грея, цифровий долар – це автентичний інструмент, подібний до готівкових грошей, система на основі токенів.

"У ньому немає ні централізованого управління, ні розподіленого реєстру, і взагалі немає реєстру. Система використовує захищену прошивку, транслюється та надається Міністерством фінансів", – зазначив Грей.

За інформацією CoinDesk, система ECASH оброблятиме однорангові транзакції, які з урахуванням параметрів будуть повністю анонімними.

З введенням нової цифрової валюти конгресмени пропонують не застосовувати суворіші правила KYC, ніж при звичайних транзакціях з готівкою. Користувачі зможуть придбати ECASH через банківський рахунок, однорангову транзакцію чи біржу, а далі робити з ними все, що захочуть.

У виданні наголосили, що нова система буде корисна людям, які не мають банківського рахунку через вимоги до мінімального балансу, або тим, хто не довіряє банкам через комісії або заморожування коштів.

Раніше повідомлялося, що ФРС хоче захистити банківську систему США шляхом створення електронного долара.

Нагадаємо, у лютому Федеральне бюро розслідувань США створило підрозділ, який займатиметься аналізом блокчейну та конфіскацією віртуальних активів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com