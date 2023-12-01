Банкноты евро получат новый дизайн: что известно

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам соцопроса и голосования жителей стран Европы, входящих в еврозону, определил основной мотив для дизайна новых банкнот евро.

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Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что процесс выбора дизайна новых банкнот евро начался в 2021 году. В репрезентативную фокус-группу ЕЦБ вошли более 23 тыс. европейцев, а еще 360 тысяч ответов было получено через интернет.

Дизайн новых банкнот: что известно

Большинство европейцев выбрали тему "европейская культура" для изображения на купюрах.

Из семи предложенных вариантов в обоих случаях большинство проголосовали за мотив "европейская культура", на втором и третьем месте соответственно идут птицы как символ европейской свободы и реки как символ жизни.

Совет ЕЦБ сообщил, что решил объединить эти две темы при разработке будущего дизайна.

"Их обоих объединяет общая нить сочетания европейцев, и это суть Европы и нашей общей валюты: объединение нас", – сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Регулятор пока занимается подготовкой конкурса на лучший дизайн банкнот.

По данным ЕЦБ, победителя выберут не раньше 2026 года, после чего нужно еще несколько лет, чтобы ввести банкноты в обращение.

Напомним, китайский юань впервые в истории опередил евро и стал второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании. Доля юаня в международных платежах выросла до 5,8%.

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