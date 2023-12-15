НБУ инициирует присоединение Украины к единой зоне платежей в евро

В ходе финансовой интеграции Украины в Европейский Союз с 2024 года Национальный банк Украины планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что целью регулятора является достижение соответствия национальной системы регулирования и надзора в сфере финансовых услуг европейским нормам и стандартам через имплементацию соответствующего законодательства ЕС.

"Мы существенно продвинулись в усовершенствовании законодательства для небанковского сектора и уже с начала следующего года начинается переходный период для страхового рынка, который в итоге должен привести нас к полному соответствию европейским стандартам регулирования и надзора", - напомнил Пышный.

Он пообещал поддерживать высокий темп модернизации банковского законодательства.

"Сейчас у нас на очереди усовершенствование требований к структуре капитала банков, что дополнительно повысит надежность нашей банковской системы", – отметил глава НБУ.

По его словам, членство в ЕС подразумевает обеспечение свободного движения капитала. Поэтому, несмотря на все сложности, НБУ будет работать над смягчением валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию в соответствии с разработанной стратегией.

"Также мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции", - подчеркнул Пышный.

Он добавил, что в НБУ четко понимают приоритетность интеграции финансового сектора и пообещал, что регулятор и дальше будет работать в этом направлении.

Напомним, Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня этого года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта.