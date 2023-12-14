НБУ снизил учетную ставку до 15%

Национальный банк Украины (НБУ) с 15 декабря 2023 принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых. Таким образом, НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение регулятора учитывает следующие тенденции:

успешная адаптация валютного рынка к новому курсовому режиму;

дальнейшее снижение инфляции и улучшение инфляционных ожиданий;

сохранение привлекательности сбережений в гривне.

"Инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось. Этому способствовали как хорошие урожаи, так и общее улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны", - отмечают в НБУ.

Как отмечают в финучреждении, валютный рынок оставался устойчивым после перехода в режим управляемой гибкости курса.

"НБУ ежедневно компенсирует структурный дефицит валюты, а курс колеблется в обе стороны под влиянием изменений в балансе спроса и предложения. Уровень международных резервов достаточен для поддержания курсовой устойчивости", - подчеркивают в НБУ.

По данным регулятора, ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.

"Частно реализовался риск в части сроков поступления международной помощи. Однако НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в том числе, является успешное завершение второго пересмотра Программы финансирования МВФ ", - констатируют в финучреждении.

Кроме того, НБУ учитывает в своем решении высокую адаптивность украинского бизнеса и граждан к вызовам военного времени. Благодаря этому отрицательные эффекты от реализации отдельных рисков нивелируются. К примеру, быстрое наращивание экспорта новым морским коридором уже в значительной степени компенсировало остановку "зернового коридора".

"Снижение учетной ставки не несет рисков для привлекательности сбережений в гривне, учитывая снижение инфляции и улучшение инфляционных ожиданий. Гривневые депозиты и ОВГЗ обеспечивают защиту от инфляционного обесценения", - подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что регулятор готов гибко адаптировать процентную политику с учетом изменений в балансе рисков для курсовой устойчивости и инфляции.

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУсообщил о ее сокращении до 22% .

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Савка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.