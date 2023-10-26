НБУ снизил учетную ставку с 20% до 16%

Национальный банк Украины принял решение с 27 октября установить учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. Таким образом, регулятор модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным ГС будет равна "учетной ставке + 4 п. п." (20%), а по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 п. п." (22%).

"Итак, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными", - отмечают в НБУ.

В регуляторе объясняют, что модернизация операционного дизайна монетарной политики усугубит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности.

"Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. В результате вырастет способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения", - подчеркивают в НБУ.

В регуляторе добавляют, что удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте.

Удержание же неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов.

Более простыми словами – с возможностью населения защитить свои сбережения от инфляции (которая по прогнозу НБУ в следующем году ускорится до 9,8%), сохраняя их в гривневых инструментах: депозитах и ОВГЗ.

"Это, со своей стороны, важно для уменьшения давления на валютном рынке и на цены, а значит для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте. Кроме того, это необходимо для успешной адаптации участников рынка к управляемой гибкости курса", - объясняют в НБУ.

При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму, НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании.

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки.