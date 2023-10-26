НБУ знизив облікову ставку з 20% до 16%

Національний банк України ухвалив рішення з 27 жовтня встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. У такий спосіб регулятор модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%), а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%).

"Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними", - зауважують в НБУ.

У регуляторі пояснюють, що модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності.

"Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки", - підкреслюють в НБУ.

У регуляторі додають, що утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.

Утримання ж незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів.

Простішими словами – із можливістю населення захистити свої заощадження від інфляції (яка за прогнозом НБУ наступного року прискориться до 9,8%), зберігаючи їх у гривневих інструментах: депозитах та ОВДП.

"Це, зі свого боку, важливо для зменшення тиску на валютному ринку та на ціни, а отже, для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті. Крім того, це необхідно для успішної адаптації учасників ринку до керованої гнучкості курсу", - пояснюють в НБУ.

За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні.

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки.