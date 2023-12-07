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НБУ дал прогноз по росту ВВП на 2024 и 2025 годы
Нацбанк Украины предполагает, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки. Об этом говорится в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.
В 2025 году, при условии уменьшения рисков безопасности, которое является основным предположением этого прогноза НБУ, ожидается рост ВВП до 6%.
Несмотря на то, что в 2024 году инфляция будет несколько выше, чем в 2023 году, Нацбанк ожидает ее сохранение на умеренном уровне. Расходы бизнеса на транспортировку и энергоресурсы будут оставаться высокими в условиях войны. Планируемые повышения зарплат на предприятиях также отразятся на ценах товаров и услуг. Но фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги и меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка будут ограничивать ценовое давление. В результате инфляция повысится в 2024 году лишь до 9,8%. А после снижения рисков безопасности в 2025 году рост потребительских цен снова замедлится – до 6%.
В 2023 году экономика Украины показала более быстрое восстановление, чем ожидалось
Это произошло благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса и населения к условиям военного времени. Даже в сложных условиях предприятия быстро и эффективно организуют производство и логистику.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Значительный вклад внесли украинские аграрии – в 2023 году благоприятные погодные условия обеспечили высокий урожай, который по некоторым культурам установил рекорд. Несмотря на то, что остановка работы "зернового коридора" будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет его поддерживать.
Восстановлению экономики способствуют также высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры.
Прогноз Международного валютного фонда по росту ВВП на 2024 и 2025 годы
Международный валютный фонд в ноябре также улучшил прогноз роста украинской экономики на 2023 год с 1-3% до 4,5%, оценивая ее устойчивость и восстановление, которые произошли в условиях войны.
Но, по словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, даже при таких достижениях предполагается, что в 2024 году темпы роста замедлятся до 3-4% из-за продолжающегося конфликта, а большие риски негативного влияния на перспективы остаются крайне значимыми.
Ранее МВФ предусматривал рост ВВП Украины на 2024 год на уровне 3,2% с последующим ускорением до 6,5% в 2025 году.
Рост ВВП Украины в октябре 2023 года составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о положительной динамике. В сентябре этот показатель составил 9,1%.