НБУ дал прогноз по росту ВВП на 2024 и 2025 годы

Нацбанк Украины предполагает, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки. Об этом говорится в Инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

В 2025 году, при условии уменьшения рисков безопасности, которое является основным предположением этого прогноза НБУ, ожидается рост ВВП до 6%.

Несмотря на то, что в 2024 году инфляция будет несколько выше, чем в 2023 году, Нацбанк ожидает ее сохранение на умеренном уровне. Расходы бизнеса на транспортировку и энергоресурсы будут оставаться высокими в условиях войны. Планируемые повышения зарплат на предприятиях также отразятся на ценах товаров и услуг. Но фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги и меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка будут ограничивать ценовое давление. В результате инфляция повысится в 2024 году лишь до 9,8%. А после снижения рисков безопасности в 2025 году рост потребительских цен снова замедлится – до 6%.

В 2023 году экономика Украины показала более быстрое восстановление, чем ожидалось

Это произошло благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса и населения к условиям военного времени. Даже в сложных условиях предприятия быстро и эффективно организуют производство и логистику.

Значительный вклад внесли украинские аграрии – в 2023 году благоприятные погодные условия обеспечили высокий урожай, который по некоторым культурам установил рекорд. Несмотря на то, что остановка работы "зернового коридора" будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет его поддерживать.

Восстановлению экономики способствуют также высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры.

Иллюстрация: Нацбанк Украины

Прогноз Международного валютного фонда по росту ВВП на 2024 и 2025 годы

Международный валютный фонд в ноябре также улучшил прогноз роста украинской экономики на 2023 год с 1-3% до 4,5%, оценивая ее устойчивость и восстановление, которые произошли в условиях войны.

Но, по словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, даже при таких достижениях предполагается, что в 2024 году темпы роста замедлятся до 3-4% из-за продолжающегося конфликта, а большие риски негативного влияния на перспективы остаются крайне значимыми.

Ранее МВФ предусматривал рост ВВП Украины на 2024 год на уровне 3,2% с последующим ускорением до 6,5% в 2025 году.

Рост ВВП Украины в октябре 2023 года составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о положительной динамике. В сентябре этот показатель составил 9,1%.