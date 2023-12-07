НБУ дав прогноз по росту ВВП на 2024 i 2025 роки

Нацбанк України передбачає, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки. Про це йде мова у Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

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У 2025 році, за умови зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням цього прогнозу НБУ, очікується зростання ВВП до 6%.

Не дивлячись на те, що в 2024 році інфляція буде дещо вищою, ніж в 2023 році, Нацбанк очікує її збереження на помірному рівні. Витрати бізнесу на транспортування та енергоресурси будуть залишатися високими в умовах війни. Заплановані підвищення зарплат на підприємствах також відобразяться на цінах товарів та послуг. Але фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги і заходи НБУ з підтримання стійкості валютного ринку будуть обмежувати ціновий тиск. Внаслідок цього інфляція підвищиться у 2024 році лише до 9,8%. А після зниження безпекових ризиків у 2025 році зростання споживчих цін знову сповільниться – до 6%.

У 2023 році економіка України показала більш швидке відновлення, ніж очікувалося

Це відбулося завдяки неймовірній адаптивності українського бізнесу та населення до умов воєнного часу. Навіть у складних умовах підприємства швидко та ефективно організовують виробництво та логістику.

Значний внесок зробили українські аграрії – в 2023 році сприятливі погодні умови забезпечили високий урожай, який за деякими культурами встановив рекорд. Не дивлячись на те, що зупинення роботи "зернового коридору" буде обмежувати експорт, розширення альтернативних шляхів, зокрема через дунайські порти, його підтримуватиме.

Відновленню економіки також сприяють високі бюджетні витрати на армію, соціальну підтримку та проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури.

Ілюстрація: Нацбанк України

Прогноз Міжнародного валютного фонду по зростанню ВВП на 2024 і 2025 роки

Міжнародний валютний фонд у листопаді також покращив прогноз зростання української економіки на 2023 рік з 1-3% до 4,5%, оцінюючи її стійкість і відновлення, які відбулися в умовах війни.

Але, за словами глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, навіть при таких досягненнях передбачається, що у 2024 році темпи зростання сповільняться до 3-4% через продовження конфлікту, а великі ризики негативного впливу на перспективи залишаються вкрай значущими.

Раніше МВФ передбачав зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 3,2%, з подальшим прискоренням до 6,5% у 2025 році.

Зростання ВВП України у жовтні 2023 року склало 10,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, що свідчить про позитивну динаміку. У вересні цей показник склав 9,1%.