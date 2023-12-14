Украина получила третий транш от МВФ в размере $900 млн

Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий пакет финансирования от МВФ на сумму около $900 млн (663,9 млн СПЗ). Эта выплата произошла в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства финансов.

Как отмечают в Министерстве, средства выделили после успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

По словам министра финансов Сергея Марченко, очень важная поддержка от МВФ поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения.

"Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", – добавил министр финансов.

Напомним, 11 декабря совет директоров Международного валютного фонда утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования Украины, который также делает возможным перечисление ему третьего транша в размере около $900 млн.

31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле.

Таким образом, Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).