Україна отримала третій транш від МВФ у розмірі $900 млн

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій пакет фінансування від МВФ на суму майже $900 млн (663,9 млн СПЗ). Ця виплата відбулася в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це стало відомо з прес-релізу Міністерства фінансів.

Як зазначають у Міністерстві, кошти виділили після успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, вкрай важлива підтримка від МВФ допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану.

"Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", – додав міністр фінансів.

Нагадаємо, 11 грудня рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування України, який також робить можливим перерахування їй третього траншу в розмірі близько $900 млн.

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні.

Таким чином, Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).