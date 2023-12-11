МВФ схвалив виділення Україні третього траншу кредиту EFF у $900 мільйонів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування України, який також уможливлює перерахування їй третього траншу в розмірі близько 900 мільйонів доларів.

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Про це повідомив заступник одного з виконавчих директорів МВФ Владислав Рашкован. За його словами, "тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні".

Крім того, Рашкован повідомив, що штаб-квартиру МВФ, розташовану у Вашингтоні, в понеділок відвідав український президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США.

"У фонді відзначили наші досягнення в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну. Україна виконала всі поставлені "маяки", зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо. Дякую МВФ та українській команді за скоординовану та послідовну роботу задля зміцнення та розвитку України", - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що виконавча рада МВФ 31 березня схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 мільярда доларів.

Вона націлена допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні, які виникли через війну. Перший транш обсягом 2,7 мільярда доларів було виділило на початку квітня, а другий, на 890 мільйонів доларів, Україна отримала в липні.

Транші мають надаватися за результатами переглядів програми, які стосуються того, чи виконала українська сторона так звані "структурні маяки", тобто зобовʼязання, взяті в рамках співпраці з МВФ.

Серед них, наприклад, було прийняття законів про відновлення планових податкових перевірок та обмеження ставок за мікрокредитами. Зазначимо при цьому, що Міністерство фінансів в жовтні очікувало, що другий перегляд програми відбудеться вже в листопаді.