В Україні обмежили ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу

Верховна Рада України прийняла законопроєкт N9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг у другому читанні та в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, «за» проголосували 255 народних обранців.

"Парламент прийняв в цілому законопроект від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників", - зазначив Железняк.

Він додав, що законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день.

Як зазначає голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, законопроєкт захищає позичальник від свавілля з боку кредитних установ.

Також його ухвалення є зобов'язанням України перед МВФ у частині регулювання ринку небанківських фінансових послуг.

Що зміниться на ринку мікрокредитування

Законом передбачається:

обмеження денної процентної ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

заборону кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборону встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов'язання кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Зауважимо, сьогодні ж середній показник на ринку мікрокредитування коливається у межах 2-2,5% на день.

Наразі максимальна сума кредиту від МФО у більшості випадків не перевищує 20 тис. грн. Проте існують окремі фінустанови, які готові надати позичальнику удвічі більше – до 40 тис. грн.

Нагадаємо, Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи, що надають послуг споживчого кредитування, публікувати на своїх сайтах умови позики та її можливі наслідки разом з іншою інформацією про неї, а також розміщувати гіперпосилання на таку інформацію в рекламі на інших онлайн ресурсах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com