Українські банки збільшують обсяги кредитування після спаду, викликаного повномасштабним вторгненням

Згідно з оглядом банківського сектору за третій квартал 2023 року, банки України вперше з IIІ кварталу 2022 року відзначали збільшення чистого гривневого кредитного портфеля та тривалий приріст споживчих кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними звіту, чистий гривневий корпоративний кредитний портфель у жовтні зростав четвертий місяць поспіль після спаду, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії. Частка малих та середніх підприємств у цьому портфелі зросла до 55%, що свідчить про підтримку фінансового сектору для місцевих бізнесів.

Повідомляється, що банки третій квартал поспіль майже не зазнали кредитних втрат, що є позитивним сигналом для стійкості банківської системи. Спад частки непрацюючих кредитів сприяв відновленню економічної активності в країні.

В НБУ зазначили, що обсяги чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля продовжують зростати, переважно завдяки відновленню карткового кредитування та іпотечних кредитів, зокрема за програмою "єОселя".

Частка коштів клієнтів як головного джерела фондування банків зростає, а загальний рівень оперативної ефективності залишається високим. Банки демонструють стабільні показники прибутковості, зберігаючи мінімальні витрати на резервування.

"Ми спостерігаємо чіткий тренд відновлення кредитування бізнесу, що свідчить про великий потенціал економіки. Корпоративне кредитування наразі активно розвивається, зокрема завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Отже, ринкове кредитування можливе навіть в умовах геополітичних турбулентностей", - зазначила перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова.

Попри зниження облікової ставки, банки продовжують приваблювати строкові депозити населення. Попередні результати оцінки стійкості банків вказують на оптимістичні перспективи, зазначаючи, що більшість установ мають достатній капітал для виконання нових регуляторних вимог.

Додамо, з початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн. При цьому, Кабінет міністрів суттєво вдосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".