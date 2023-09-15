Кабмін оновив програму кредитів "5-7-9%", збільшивши ліміти на деокупованих територіях та переробникам

Кабінет міністрів суттєво вдосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Як повідомляють Міністерство економіки та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення, анонсоване раніше, було ухвалено на засіданні 15 вересня.

Ним внесено зміни до постанов від 24 січня 2020 року - №28 про надання фінансової держпідтримки та №29 про затвердження порядку використання коштів держбюджету, передбачених для функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Що змінилося в програмі доступного кредитування бізнесу

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають наступні умови для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику, якими визначено деокуповані території:



- компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;



- збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;



- збільшення ліміту програми до 150 мільйонів гривень (для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях).

В свою чергу, для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість, а саме для переробних підприємств (за всіма УКТ ЗЕД секції С), а також за напрямом енергомодернізації передбачено:



- компенсацію відсотків за програмою до рівня 5-7-9%;



- збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;



- збільшення ліміту програми до 150 мільйонів гривень.



Одночасно для всіх інших випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, відтак, залишається ставка на рівні 5-7-9% на інвестиційні цілі.

Постанову про надання фінансової держпідтримки також доповнено порядком надання держпідтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

Згідно документу, держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюватиметься Фондом розвитку підприємництва в межах отриманих коштів, передбачених у державному бюджеті. Фактором може бути лише банк, що має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу.

Максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу встановлено на рівні 95% суми грошової вимоги, або 150 мільйонів гривень (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу), а максимальний строк користування факторинговим фінансуванням для суб’єкта підприємництва - 360 днів. Держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб’єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу, та вимоги до договорів факторингу.

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