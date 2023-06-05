У Мінфіні повідомили, скільки "Доступних кредитів " видали з початку повномаштабної війни

Протягом воєнного стану, в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", було видано 28 141 пільговий кредит на загальну суму понад 113 млрд грн. З моменту запуску програми "Доступні кредити 5-7-9%", підприємці отримали 62 963 кредити загальною сумою 202,86 млрд грн. З них 41 762 кредити на суму 88,31 млрд грн були надані банками державного сектору економіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Протягом минулого тижня, в рамках програми, було надано 365 пільгових кредитів на суму 1,4 млрд грн. З цих кредитів, банки державного сектору економіки надали 245 кредитних договорів на суму 0,68 млрд грн.

Протягом періоду воєнного стану в Україні в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" було укладено 28 141 кредитний договір загальною сумою 113,2 млрд грн. Ці кредити були надані для різних цілей, зокрема:

3,34 млрд грн на інвестиції;

7,64 млрд грн як антикризові кредити;

4,26 млрд грн як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

31,6 млрд грн для сільськогосподарських товаровиробників;

56,42 млрд грн на антивоєнні цілі.

Таким чином, ця програма надала фінансову підтримку різним галузям економіки та суспільству під час воєнного стану.

Раніше в Міністерстві економіки повідомлялт, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" буде модернізована для реалізації запиту на фінансування бізнесу, що працює на деокупованих територіях, та переробних підприємств.

Також, що 12 травня Кабінет міністрів вніс зміни до програми пільгового кредитування "5-7-9%", дозволивши використання її теплоелектростанціями та теплоелектроцентралями.

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