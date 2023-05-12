Кабмін дозволив використання кредитів за програмою "5-7-9%" на відновлення ТЕЦ і ТЕС

Кабінет міністрів дозволив використання ТЕЦ і ТЕС програми пільгового кредитування "5-7-9%" для фінансування відновлення пошкодженого через бойові дії обладнання. Як повідомляє пресслужба уряду, таке рішення було ухвалене на засідання 12 травня.

Водночас зазначається, що очільник Кабміну Денис Шмигаль в п'ятницю здійснив робочу поїздку в Харківську область, де, зокрема, ознайомився з наслідками руйнувань теплоелектроцентралі внаслідок російських обстрілів. Глава Уряду заслухав інформацію керівництва ТЕЦ щодо заміни обладнання, а також плани з відновлення та захисту об’єкту.

"Одна з найбільш постраждалих від російського терору сфер — це енергетика. Збитки колосальні. На власні очі побачили руйнування. Поговорили з енергетиками про потреби. Будемо допомагати, аби все працювало як треба до наступної зими", — підкреслив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочато реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання. За словами голови уряду, готуються пілотні проекти для децентралізації енергосистеми, проводиться пошук ресурсів та можливостей, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону.

Зазначимо, що подробиці щодо зазначеного рішення наразі Міністерство економіки, Міністерство енергетики чи представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, що висвітлює майже всі рішення Кабміну, не повідомляють.

Нагадаємо також, що за останніми даними Міністерства економіки, з початку 2023 року банки видали бізнесу 8 тисяч кредитів за програмою "5-7-9%" на 28,3 мільярда гривень, а від початку її дії (лютий 2020 року) - було видано 61,2 тисячі кредитів на 195,3 мільярда гривень.

Втім, найбільше кредитуються за цією програмою підприємства сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (13%). На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, а найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (26,8 тисячі), Ощадбанк (9,2 тисячі) та Райффайзен Банк Аваль (5,3 тисячі).