Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%"

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання фіндопомоги у рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається що прийнятими змінами продовжено надання державної фінансової підтримки бізнесу, зокрема, аграріям, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році.

Так, продовжено строк, протягом якого сільськогосподарські товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі, з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту та можливістю надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.

Крім того, у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено:

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для середніх та великих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних;

встановлення по кредитам на інвестиційні цілі компенсаційної ставки для мікро та малих підприємств на рівні 7% річних з можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

встановлення компенсаційної ставки 9% річних для кредитів на поповнення обігового капіталу для всіх підприємств.

Також у межах державної програми "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%":

встановлення компенсаційної винагороди для середніх та великих підприємств 11% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 9% річних;

встановлення компенсаційної винагороди для мікро та малих підприємств 9% річних з можливістю зменшення за умови створення нових робочих місць до 7% річних.

Окрім того, постановою також передбачено:

відміну компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0 % річних;

виключення фінансування з метою запобігання та подолання наслідків пандемій COVID-19, у тому числі, рефінансування таких кредитів.

"Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, спрямувавши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах росту ринкових відсоткових ставок за позиками та кредитного портфеля", - підкреслюють в Мінфіні.

Зазначимо, що підтримку агровиробників в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" уряд розпочав ще в березні 2022 року. Завдяки цьому, бізнес отримував кредити у банках-партнерах зі звичайною процентною ставкою, а держава компенсувала частину відсотків.

Станом на кінець січня цього року доступним кредитуванням скористалися майже 44 000 с/г товаровиробників. Обсяг залученого кредиту/кредитної лінії по всіх програмах кредитування становить понад 95 млрд грн.

Раніше аграрії заявляли, що затримка з продовженням на 2023 рік урядової програми пільгового кредитування 5-7-9 загрожує зривом посівної в Україні, що вкрай негативно вплине на подальшу роботу агросектору в умовах війни.