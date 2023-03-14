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Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив список пріоритетних видатків в умовах воєнного стану
Кабінет міністрів України розширив перелік першочергових видатків в умовах воєнного стану, врахувавши, зокрема, пропозиції із забезпечення гідних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що за видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів до переліку включено:
- придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
- встановлення у закладах соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;
- здійснення медичних оглядів.
А за видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів до списку додали придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.
Нагадаємо, 13 березня Кабмін підтримав збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд гривень. Законопроєкт, за ухвалення якого тепер має проголосувати Верховна Рада, передбачає виділення цих коштів на сектор безпеки й оборони.Підписуйтеся на наш YouTube канал