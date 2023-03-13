Кабмін схвалив збільшення видатків держбюджету - ще пів трильйона гривень підуть на оборону і безпеку

Уряд 13 березня підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд гривень. Далі - за ухвалення документа має проголосувати парламент.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На сектор безпеки й оборони пропонується додатково спрямувати понад 518 млрд гривень.

"Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію. У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо", - написав Шмигаль.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, як планують розподілити кошти:

477 млрд 230,5 млн грн - на оплату праці з нарахуваннями;

30 млрд 244,4 млн грн - на військову (спеціальну) техніку та обладнання;



10 млрд 682,2 млн грн - інші видатки.

Крім того, уряд схвалив збільшення резервного фонду на 19 млрд гривень. Таким чином, видатки резервного фонду становитимуть 33 млрд 421,1 млн грн.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав, що у Верховній Раді планують поставити на голосування внесення змін до Держбюджету на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд гривень. За його словами, зміни поставлять на голосування в Раді в березні.