У бюджет Пентагону закладуть рекордну суму на закупівлю озброєння, - Bloomberg

Бюджет міністерства оборони США на наступний рік може стати найбільшим за всю повоєнну історію держави. План витрат запропонує президент Джо Байден у четвер, 9 березня.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників.

За інформацію інсайдерів, 170 млрд доларів виділять на закупівлю зброї, ще 145 млрд доларів підуть на дослідження і розробки. Обидві суми є рекордними.

"Верхня межа" бюджету Пентагону на рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 млрд доларів. Для порівняння - на поточний фінансовий рік Конгрес виділив Міністерству оборони 816 млрд доларів.

"Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет Міністерства оборони переважно визначається посиленням напруження із Китаєм, у якому Пентагон вбачає основного потенційного суперника за військове лідерство США", - пише Bloomberg.

За словами чиновників, 13,5 млрд доларів із нового бюджету підуть на закупівлю та подальшу модернізацію винищувачів F-35 - це найдорожча система озброєння США. Зокрема, Пентагон планує закупити 83 F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти.

У бюджет також необхідно закласти фінансування боєприпасів великої дальності, які можуть бути використані у потенційному конфлікті з Китаєм, - розповів чиновник.

За підрахунками Bloomberg, запит на дослідження і розробки буде найвищим за всю історію, а на закупівлі - найвищим з часів війни в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення США активно допомагають Україні коштами та озброєнням. Про новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів від Штатів було оголошено 3 березня. В цю суму входять поставки ракет для HIMARS, боєприпасів для артилерії та бронетехніки, а також інші види допомоги.

Крім того, 2 березня видання Reuters написало, що США поставлять Тайваню нові комплекти озброєнь на суму 619 млн доларів. У пакет військової допомоги увійдуть швидкісна протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM і керована ракета середньої дальності AIM-120C. Зауважимо, що Тайвань давно є предметом конфлікту між США і Китаєм.