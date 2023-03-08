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В бюджет Пентагона заложат рекордную сумму на закупку вооружения, - Bloomberg
Бюджет министерства обороны США на следующий год может стать самым большим за всю послевоенную историю государства. План расходов предложит президент Джо Байден в четверг, 9 марта.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.
По информации инсайдеров, 170 млрд долларов выделят на закупку оружия, еще 145 млрд долларов пойдут на исследования и разработки. Обе суммы рекордные.
"Верхний предел" бюджета Пентагона на год, начинающийся 1 октября, превысит 835 млрд долларов. Для сравнения – на текущий финансовый год Конгресс выделил Министерству обороны 816 млрд долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет Министерства обороны преимущественно определяется усилением напряжения с Китаем, в котором Пентагон видит основного потенциального соперника за военное лидерство США", – пишет Bloomberg.
По словам чиновников, 13,5 млрд долларов из нового бюджета пойдут на закупку и дальнейшую модернизацию истребителей F-35 – это самая дорогая система вооружения США. В частности, Пентагон планирует закупить 83 F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.
В бюджет также необходимо заложить финансирование боеприпасов большой дальности, которые могут быть использованы в потенциальном конфликте с Китаем, – рассказал чиновник.
По подсчетам Bloomberg, запрос на исследования и разработки будет самым высоким за всю историю, а на закупки – со времен войны в Ираке и Афганистане.
Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения США активно помогают Украине денежными средствами и вооружениями. О новом пакете военной помощи на 400 млн долларов от Штатов было объявлено 3 марта. Эта сумма включает поставки ракет для HIMARS, боеприпасов для артиллерии и бронетехники, а также другие виды помощи.
Кроме того, 2 марта издание Reuters написало, что США поставят Тайваню новые комплекты вооружений на сумму 619 млн долларов. В пакет военной помощи войдут скоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM и управляемая ракета средней дальности AIM-120C. Отметим, что Тайвань давно является предметом конфликта между США и Китаем.