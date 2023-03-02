Тайвань получит от США оружия на $ 619 млн

США поставят Тайваню новые комплекты вооружений на сумму 619 млн. долларов США. В пакет военной помощи войдут скоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM и управляемая ракета средней дальности AIM-120C.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что в последние дни Тайвань сообщает об активности китайских военно-воздушных сил вблизи.

Пентагон заявил в среду, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваня оружия и оборудования, включающего 200 зенитных ракет средней дальности AMRAAM и 100 ракет AGM-88B HARM, способных уничтожать наземные радиолокационные станции.

"Это будет способствовать возможности Тайваня обеспечить защиту своего воздушного пространства, региональную безопасность и взаимодействие с Соединенными Штатами", — говорится в заявлении.

Министерство обороны Тайваня заявило, что ракеты помогут "эффективно защитить воздушное пространство, чтобы противостоять угрозам и провокациям со стороны коммунистических вооруженных сил" и усилит запасы обороны.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая заявило, что "решительно" выступает против запланированных продаж, добавив, что Соединенные Штаты должны прекратить продажу оружия и военные контакты с Тайванем.

Как отмечает издание, передача оружия, вероятно, еще больше испортит и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, который неоднократно требовал прекратить такие соглашения, рассматривая их как необоснованную поддержку демократически управляемого Тайваня, острова, который Китай считает своей собственной территорией.

Недавно Китай также был возмущен визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай заявил, что Соединенные Штаты посылают "опасные сигналы" на демократически управляемый остров, который Китай считает своим.

Лидер КНР Си Цзиньпин, переизбранный на третий срок в должности лидера правящей Коммунистической партии, контролирующая вторую по величине экономику мира, осудила иностранное вмешательство в дела Тайваня и недавно заявила, что Китай никогда не откажется от права применять силу против него.

Байден в свою очередь заявил, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем".

Кроме того, между США и КНР усугубляются разногласия по политике Китая в отношениях с Россией. Поэтому Белый дом стал обсуждать со своими близкими союзниками возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную помощь России для ведения войны против Украины.