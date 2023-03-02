Тайвань отримає від США зброї на $ 619 млн

США поставлять Тайваню нові комплекти озброєнь на суму 619 млн доларів США. У пакет військової допомоги увійдуть швидкісна протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM і керована ракета середньої дальності AIM-120C.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що останніми днями Тайвань повідомляє про активність китайських військово-повітряних сил поблизу.

Зазначається, що Пентагон заявив у середу, що Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню зброї та обладнання, яке включає 200 зенітних ракет середньої дальності AMRAAM і 100 ракет AGM-88B HARM, здатних знищувати наземні радіолокаційні станції.

"Це сприятиме спроможності Тайваню забезпечити захист свого повітряного простору, регіональну безпеку та взаємодію зі Сполученими Штатами", — йдеться в заяві.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що ракети допоможуть "ефективно захистити повітряний простір, щоб протистояти загрозам і провокаціям з боку комуністичних збройних сил" і посилять запаси оборони.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "рішуче" виступає проти запланованого продажу, додавши, що Сполучені Штати повинні припинити продаж зброї та військові контакти з Тайванем.

Як зазначає видання, надання зброї, ймовірно, ще більше зіпсує і без того напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном, який неодноразово вимагав припинити такі угоди, розглядаючи їх як необґрунтовану підтримку демократично керованого Тайваню, острова, який Китай вважає своєю власною територією.

Нещодавно Китай також був обурений візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Китай заявив, що Сполучені Штати посилають "небезпечні сигнали" на демократично керований острів, який Китай вважає своїм.

Лідер КНР Сі Цзіньпін, якого переобрали на третій термін на посаді лідера правлячої Комуністичної партії, яка контролює другу за величиною економіку світу, засудив іноземне втручання у справи Тайваню і нещодавно заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти нього.

Байден у свою чергу заявив, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з Китаєм".

Крім того, між США та КНР поглиблюються розбіжності щодо політики Китаю у відносинах з Росією. Тому Білий дім почав обговорювати зі своїми близькими союзниками можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову допомогу Росії для ведення війни проти України.