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Рада планує збільшити військові видатки на півтрильйона гривень, — нардеп
У Верховній Раді планують поставити на голосування внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд грн.
Про це 12 березня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн. Це найбільше збільшення Бюджету в історії України", — зауважив нардеп.
Зміни поставлять на голосування в Раді в березні, уточнив Железняк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попердніми прогнозами, у 2023 році Україна заплате за державним боргом (за чинними на початок року угодами) 658,4 млрд грн ($18 млрд за нинішнім курсом), але за зовнішнім боргом – всього 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).
Водночас для оптимізації видатків держбюджету Міноборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.