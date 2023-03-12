Рада планує збільшити військові видатки на півтрильйона гривень, — нардеп

У Верховній Раді планують поставити на голосування внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд грн.

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Про це 12 березня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн. Це найбільше збільшення Бюджету в історії України", — зауважив нардеп.

Зміни поставлять на голосування в Раді в березні, уточнив Железняк.

За попердніми прогнозами, у 2023 році Україна заплате за державним боргом (за чинними на початок року угодами) 658,4 млрд грн ($18 млрд за нинішнім курсом), але за зовнішнім боргом – всього 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).

Водночас для оптимізації видатків держбюджету Міноборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.