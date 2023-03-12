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Рада планирует увеличить военные расходы на полтриллиона гривен, — нардеп
В Верховной Раде планируют поставить на голосование внесение изменений в Государственный бюджет на 2023 год, увеличив военные расходы на 500 млрд грн.
Об этом 12 марта в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд грн. Это самое большое увеличение Бюджета в истории Украины", - отметил нардеп.
Изменения поставят на голосование в Раде в марте, уточнил Железняк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительным прогнозам, в 2023 году Украина заплатит по государственному долгу (по действующим на начало года сделкам) 658,4 млрд грн ($18 млрд по нынешнему курсу), но по внешнему долгу – всего 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).
В то же время, для оптимизации расходов госбюджета Минобороны сообщило об изменении порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий.