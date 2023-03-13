Кабмин одобрил увеличение расходов госбюджета – еще пол триллиона гривен пойдут на оборону и безопасность

Кабинет министров Украины 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен. Дальше за принятие документа должен проголосовать парламент.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На сектор безопасности и обороны предлагается дополнительно направить более 518 млрд гривен.

"Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и поможет в борьбе с российской агрессией. Благодаря поддержке наших международных партнеров мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования", - написал Шмыгаль.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, как планируют распределить средства:

477 млрд 230,5 млн грн – на оплату труда с начислениями;

30 млрд 244,4 млн грн – на военную (специальную) технику и оборудование;



10 млрд 682,2 млн грн – прочие расходы.

Кроме того, правительство одобрило увеличение резервного фонда на 19 млрд гривен. Таким образом, расходы резервного фонда составят 33 млрд 421,1 млн грн.

Напомним, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал, что в Верховной Раде планируют поставить на голосование внесение изменений в Госбюджет на 2023 год, увеличив военные расходы на 500 млрд гривен. По его словам, изменения поставят на голосование в Раде в марте.