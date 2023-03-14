Жилье для сирот и обеспечение условий для ВПЛ: Кабмин расширил список приоритетных расходов в условиях военного положения

Кабинет министров Украины расширил перечень первоочередных расходов в условиях военного положения, учтя, в частности, предложения по обеспечению достойных условий проживания для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что по расходам общего и специального фондов государственного и местных бюджетов в перечень включены:

приобретение гигиенических средств и товаров первой необходимости (одежда, обувь, мягкий инвентарь) для подопечных интернатных учреждений системы социальной защиты населения;

установка в учреждениях социальной защиты населения пожарной сигнализации, системы молниезащиты, обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным раствором;

осуществление медицинских осмотров.

А по расходам специального фонда государственного и местных бюджетов в список добавили приобретение жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Напомним, 13 марта Кабмин поддержал увеличение расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен. Законопроект, за принятие которого теперь должен проголосовать Верховная Рада, предусматривает выделение этих средств на сектор безопасности и обороны.