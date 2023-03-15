Кабмин оптимизировал программу государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления финпомощи в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что принятыми изменениями продолжено предоставление государственной финансовой поддержки бизнеса, в частности, аграриям, получившим кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году.

Так, продлен срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получить финансовую поддержку для посевной кампании, в том числе, с возможностью пролонгации выданных кредитов для осуществления посевных работ при условии погашения представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% полученного кредита и возможностью предоставления государственных гарантий для обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по таким кредитам.

Кроме того, в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусмотрено:

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых;

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро и малых предприятий на уровне 7% годовых с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям.

Также в рамках государственной программы "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%":

установлено компенсационное вознаграждение для средних и крупных предприятий 11% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 9% годовых;

установлено компенсационное вознаграждение для микро и малых предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых.

Кроме того, постановлением также предусмотрено:

отмену компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения за лизингом на уровне 0% годовых;

исключение финансирования с целью предотвращения и преодоления последствий пандемий COVID-19, в том числе рефинансирования таких кредитов.

"Это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по ссудам и кредитному портфелю", - подчеркивают в Минфине.

Отметим, что поддержку агропроизводителей в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" правительство начало еще в марте 2022 года. Благодаря этому бизнес получал кредиты в банках-партнерах с обычной процентной ставкой, а государство компенсировало часть процентов.

На конец января этого года доступным кредитованием воспользовались почти 44 000 с/х товаропроизводителей. Объем привлеченного кредита/кредитной линии по всем программам кредитования составляет более 95 млрд. грн.

Ранее аграрии заявляли, что задержка с продолжением на 2023 год правительственной программы льготного кредитования 5-7-9 грозит срывом посевной в Украине, что крайне негативно отразится на дальнейшей работе агросектора в условиях войны.