Ощадбанк готовий знизити до 0% ставку за кредитами на відновлення бізнесу, що постраждав від війни

Державний Ощадбанк оновив умови реструктуризації та фінансування бізнес-клієнтів, які постраждали від російської агресії, уможлививши зниження процентної ставки до 0% або відстрочення за платежами по тілу кредиту.

Як зазначають у фінустанові, ці умови дійсні для бізнес-клієнтів, які здійснюють свою діяльність на деокупованих та прифронтових територіях або перенесли свій бізнес на підконтрольну Україні територію. Фінансування надається на відновлення та підтримку бізнес-діяльності.

Головними вимогами для отримання пільгових умов реструктуризації або фінансування є відсутність прострочених платежів за кредитами (прострочення по тілу та відсотках) до 24 лютого 2022 року, бездоганна ділова репутація та врегульована проблемна заборгованість за кредитами в інших банках.

Підтримка бізнесу здійснюватиметься в рамках програм "Доступні кредити 5-7-9%"; кредитування з використанням державних гарантій; кредитування експортерів у рамках співпраці з Експортно-кредитним агентством.

Також пільгові умови пропонуються в рамках партнерських програм для поповнення оборотних коштів, необхідних для закупівлі палива, матеріалів, поповнення основних фондів; а також урядової програми допомоги підприємцям у формі грантів на створення або розвиток власного бізнесу "єРобота".

"Ощад як надійний фінансовий партнер українського бізнесу пропонує своїм позичальникам з числа релокованих компаній та підприємств з деокупованих територій звернутись по реструктуризацію. Це дасть нам можливість продовжити співпрацю та надати таким компаніям нове фінансування на привабливих умовах", — зазначила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Для отримання фінансування потрібно надати до Ощадбанку письмове звернення щодо потреби в реструктуризації та бажаних умов такої реструктуризації.

У фінустанові також нагадують, що для подання малими та середніми підприємцями заявок на новий кредит запущено інноваційний сервіс "ОщадБізнес", який дозволяє отримувати попереднє рішення щодо кредиту протягом 24 годин без відвідування відділень Ощадбанку.

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