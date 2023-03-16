Ощадбанк розпочав приймати заявки на кредити для підприємців онлайн

Для отримання рішення щодо готовності надати кредит підприємцю достатньо лише заповнити форму на сайті Ощадбанку.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Лічені хвилини на подання кредитної заявки та 24 робочі години на отримання попереднього рішення за кредитом – такими є параметри нового онлайн-сервісу, який Ощадбанк пропонує представникам мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця послуга, яка називається ОщадБізнес, доступна за посиланням.

Для отримання від Ощадбанку рішення щодо готовності надати кредит підприємцю достатньо лише заповнити форму на сайті.

Сервіс надає можливість відслідковувати статус розгляду заявки в режимі реального часу. За умови отримання від банку попередньої згоди заявник також онлайн може надати пакет необхідних документів (або за бажанням у відділенні).

"Те, що подати заявку на отримання кредиту в Ощаді підприємці можуть онлайн, – дуже важливо зараз, враховуючи безпекову ситуацію під час війни та поширений формат дистанційної роботи. Ми намагаємось максимально зменшити кредитне навантаження на позичальників, модернізуючи продукти і процеси, а також розширюємо співпрацю з нашими міжнародними партнерами для здешевлення програм підтримки підприємців", – наголошує Наталя Буткова-Вітвіцька, член правління Ощадбанку, яка відповідає за напрям ММСБ.

Вона додала, що у 2022 році портфель кредитів цього сегмента клієнтів фінустанови збільшився на 90%.

Нагадаємо, державні Приватбанк та Ощадбанк прогнозують зростання обсягу своїх кредитних бізнес-портфелів у 2023 році.