Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн

Для получения решения о готовности предоставить кредит предпринимателю достаточно заполнить форму на сайте Ощадбанка.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Считаны минуты на подачу кредитной заявки и 24 рабочих часа на получение предварительного решения по кредиту – таковы параметры нового онлайн-сервиса, который Ощадбанк предлагает представителям микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга, называемая ОщадБизнес, доступна по ссылке.

Для получения от Ощадбанка решения о готовности предоставить кредит предпринимателю достаточно заполнить форму на сайте.

Сервис предоставляет возможность отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени. При получении от банка предварительного согласия заявитель также онлайн может предоставить пакет необходимых документов (или по желанию в отделении).

"То, что подать заявку на получение кредита в Ощаде предприниматели могут онлайн, – очень важно сейчас, учитывая ситуацию с безопасностью во время войны и распространенный формат дистанционной работы. Мы стараемся максимально уменьшить кредитную нагрузку на заемщиков, модернизируя продукты и процессы, а также расширяем сотрудничество с нашими международными партнерами для удешевления программ поддержки предпринимателей", – отмечает Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, отвечающая за направление ММСП.

Она добавила, что в 2022 году портфель кредитов этого сегмента клиентов финучреждения увеличился на 90%.

Напомним, государственные ПриватБанк и Ощадбанк прогнозируют рост объема своих кредитных бизнес-портфелей в 2023 году.