Держбанки планують нарощувати кредитування бізнесу у 2023 році

Державні Приватбанк та Ощадбанк прогнозують зростання обсягу своїх кредитних бізнес-портфелів у 2023 році.

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Про це в рамках форуму Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" повідомили Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, та Євген Заграєв, член правління з питань малого та середнього бізнесу Приватбанку.

"Ми плануємо зростання кредитного портфеля МСБ у 2023 році на 10 млрд грн або на 35%", - заявив Заіграєв.

Сергій Наумов зі свого боку повідомив, що у плані Ощадбанку на 2023 рік також закладено зростання суми позик, які видаються не лише малому бізнесу, а й великим корпораціям.

При цьому банкіри мають на меті фінансувати бізнес-позичальників як за державною програмою "5-7-9", так і в рамках партнерства з міжнародними організаціями та інституціями (МФО).

"Ми створюємо платформу підтримки бізнесу. Ми хочемо забезпечити його підтримку за участю МФО, військових адміністрацій у регіонах, які мають бюджет на підтримку клієнтів, та за держпрограмою "5-7-9". Наприклад, ми є лідером за урядовою грантовою програмою" є-Робота ", - заявив Сергій Наумов.

Приватбанк має намір зберегти фокус на фінансуванні мікро- та малого бізнесу, передусім мова про фізосіб-підприємців. Як уточнив Заграєв, у банку обслуговується близько 62% підприємців по всій Україні.

"Безумовне, ми використовуємо гарантії уряду, оскільки вони допомагають швидше отримувати кредити бізнесу. Також ми співпрацюємо та продовжуємо вести переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та з іншими МФО", - сказав Заіграєв.

Зазначимо, українські банки особливо не балують кредитами. Незважаючи на те, що у банківській системі ліквідності – у надлишку. Але банки вважають за краще тримати в депозитних сертифікатах НБУ, які стабільно приносять їм 23% прибутковості, замість того, щоб видавати кредити та брати на себе ризики неповернення. Та й більшість позичальників не готові нести на своїх плечах відсоткові ставки на рівні 22-25% у гривні та близько 7-8% у валюті. Тому основна маса кредитів – від державних банків та у рамках програми "5-7-9". Але далеко не всі позичальники підходять під її критерії і не всі бізнесові потреби такі позики можуть закрити.