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Госбанки намерены наращивать кредитование бизнеса в 2023 году
Государственные Приватбанк и Ощадбанк прогнозируют рост объема своих кредитных бизнес-портфелей в 2023 году.
Об этом в рамках форума Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" сообщили Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка, и Евгений Заиграев, член правления по вопросам малого и среднего бизнеса Приватбанка.
"Мы планируем рост кредитного портфеля МСБ в 2023 году на 10 млрд грн или на 35%", - заявил Заиграев.
Сергей Наумов со своей стороны сообщил, что в плане Ощадбанка на 2023 год также заложен рост суммы займов, которые выдаются не только малому бизнесу, но и крупным корпорациям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом банкиры нацелены финансировать бизнес-заемщиков как по государственной программе "5-7-9", так и в рамках партнерства с международными организациями и институтами (МФО).
"Мы создаем платформу поддержки бизнеса. Мы хотим обеспечить его поддержку при участии МФО, военных администраций в регионах, которые имеют бюджет на поддержку клиентов, и по госпрограмме "5-7-9". Например, мы являемся лидером по правительственной грантовой программе "еРобота", - заявил Сергей Наумов.
Приватбанк намерен сохранить фокус на финансировании микро- и малого бизнеса, прежде всего, речь о физлицах-предпринимателях. Как уточнил Заиграев, в банке обслуживается около 62% предпринимателей по всей Украине.
"Безусловное, мы используем гарантии правительства, так как они помогают быстрее получать кредиты бизнесу. Также мы сотрудничаем и продолжаем вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и с другими МФО", - сказал Заиграев.
Отметим, украинские банки особо не балуют кредитами. Несмотря на то, что в банковской системе ликвидности – в избытке. Но банки предпочитают держать в депозитных сертификатах НБУ, которые стабильно приносят им 23% доходности, вместо того, чтобы выдавать кредиты и брать на себя риски невозврата. Да и большинство заемщиков не готовы нести на своих плечах процентные ставки на уровне 22-25% в гривне и порядка 7-8% в валюте. Поэтому основная масса кредитов – от государственных банков и в рамках программы "5-7-9". Но далеко не все заемщики подходят под ее критерии и не все потребности бизнеса такие займы могут закрыть.