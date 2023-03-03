Нічим не гірше за кредит. На які варіанти фінансування може претендувати український бізнес

Замість кредиту підприємці та компанії можуть звернутися до банку за лізингом, факторингом чи оформити гарантію. З їх допомогою клієнти можуть вирішити проблему нестачі капіталу та підтримати операційну діяльність.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Українські банки особливо не балують кредитами. Незважаючи на те, що у банківській системі ліквідності – у надлишку. Але банки вважають за краще тримати гроші в депозитних сертифікатах НБУ, які стабільно приносять їм 23% доходності, замість того, щоб видавати кредити та брати на себе ризики неповернення. Та й більшість позичальників не готові нести на своїх плечах відсоткові ставки на рівні 22-25% у гривні та близько 7-8% у валюті. Тому основна маса кредитів – від державних банків та у рамках програми "5-7-9". Але далеко не всі позичальники підходять під її критерії і не всі бізнесові потреби такі позики можуть закрити.

Втім, крім кредитів, у банків є альтернативні види фінансування. Якщо взяти весь обсяг фінансової підтримки, яку надають банки бізнесу, кредити займають близько 70%. Це, скажімо, середня температура по ринку. Решта припадає на лізинг, факторинг та інші документарні операції, такі як гарантії та акредитиви.

Умови лізингу, факторингу та документарних операцій у деяких банках

Банк Вид послуги Строк фінансування Ставка/плата за послугу Інші умови Приватбанк Лізинг сільгосптехніки 1-5 років 0,01-12% річних Аванс – від 20% Креді Агріколь Лізинг автомобілів 1-5 років Індивідуальна Аванс – від 15%, комісія – 1,5-2,5% (разова) Ощадбанк Банківська гарантія до 3 років 1-3% Прибуткова діяльність клієнта Південний Тендерна гарантія У рамках терміну дії тендерної пропозиції 2-5% Ліквідна застава (нерухомість, авто, товари та ін.) Глобус Факторинг до 3 років (договор), до 120 днів (відстрочка платежу) 24% річних Ліміт – до 90% дебіторської заборгованості

Лізинг – для авто, факторинг – для дебіторів

Лізинг дає можливість підприємцю або компанії придбати основні фонди. Насамперед, це транспортні засоби, спецтехніка та обладнання. Максимальний строк лізингу сягає 5-7 років, авансовий внесок – 20-60%. Ставка залежить від банку та лізингової програми – нерідко фінансування надається у партнерстві з виробниками та дилерами. Вона може бути пільговою лише на рівні 0,01% і десь до 12-15% річних.

Головна відмінність лізингу від кредиту у наступному:

платежі за реєстрацію та страхування майна включені до щомісячного лізингового платежу; додаткове заставне майно не потрібне, оскільки об'єкт лізингу залишається у власності банку, доки клієнт не погасить весь борг;

всі відсотки та комісії за договором лізингу відносяться на валові витрати, зменшуючи базу оподаткування;

клієнт отримує податковий кредит на загальну вартість предмета лізингу;

відсотки та комісія у складі лізингового платежу не є об'єктом оподаткування.



Ще один близький до кредитування інструмент – факторинг. Він зручний для виробників, у яких утворюється нестача оборотних коштів через відстрочку платежу за відвантажений товар. Тобто компанія здійснює постачання продукції, але оплату за неї отримує через 60-90 днів. Ось банк і може перекрити цей розрив за допомогою факторингу. Він надає клієнту фінансування у сумі до 80-90% дебіторської заборгованості. А коли підрядник розплачується за товар, ці гроші заходять до банку в якості погашення боргу.

Факторинг – рішення для підвищення ефективності бізнесу. Він дозволяє перетворити дебіторську заборгованість на "живі" кошти, завдяки чому зростає обсяг оборотних засобів і з'являється можливість збільшення обсягу реалізації чи надання вигідніших умов покупцям, а це і є конкурентна перевага. Богдан Федорущенко заступник голови правління COMINBANK

Договір факторингу укладається на строк від 12 до 18 місяців. При цьому банки готові покривати дебіторку з відстрочкою до 180-240 днів. Вартість такої послуги сягає 22-24% суми фінансування, що досить дорого. Але банки пояснюють: оформити факторинг простіше за кредит. Він не збільшує суму кредиторської заборгованості підприємства. Крім того, клієнт може передати банку право вимоги за договором факторингу. У такому разі оплата за товар, яку має внести дебітор, стане головним болем банку.

Гарантія для тендерів та контрактів

Банківська гарантія дозволяє зберегти бізнесу оборотний капітал та не вилучати з нього кошти. Банк у цьому випадку повинен виконати зобов'язання клієнта за контрактом, якщо той із якихось причин цього зробити не зможе.

Перевагою гарантії, на відміну від класичного кредитування, є те, що вона може обслуговувати торговельні операції на суми, що в декілька разів перевищують суму гарантії. прес-служба Ощадбанку

Гарантії видаються для учасників тендерів (банк виплатить замовнику тендеру неустойку, якщо виконавець зірве домовленості), для виконання зобов'язань за контрактами (у тому числі із зовнішньоекономічних угод), для повернення авансового платежу (скажімо, якщо сторони уклали договір, одна з них внесла аванс, але договір виконано не було).

Банки можуть надавати гарантії як самостійно, так і спільно з міжнародними партнерами. "Для підтримки експортно-імпортних операцій наш банк випускає гарантії чи акредитиви із залученням гарантій від Європейського банку реконструкції та розвитку у рамках Програми сприяння торгівлі (Trade Facilitation Programme). Гарантії ЄБРР надаються у формі резервних акредитивів", – повідомила прес-служба Ощадбанку.

Термін дії гарантії встановлюється не більше строку контракту (максимум – 5 років). Валютою може бути гривня, долар чи євро. За надання гарантії банк бере разову комісію близько 0,2% від суми, а плата за гарантію (аналог процентної ставки за кредитом) становить 1-5% річних.

До речі, для експортерів ще одним варіантом може бути фінансування, яке видається під страховку від Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Агентство страхує зовнішньоекономічний договір, покриваючи до 85% його суми, а банк видає кредит чи надає гарантію. Максимальний обсяг позики/гарантій, які може одержати експортер під страхове покриття ЕКА, становить 150 млн грн. При цьому договори на суму до 20 млн грн агентство акцептує автоматично.

Важливою вимогою є обов'язкове українське походження товарів та послуг, що експортуються, а також їх відповідність обмеженням статті 8 закону № 2154-IX. У ній зазначено перелік тих товарів згідно з кодами УКТ ЗЕД, які гарантії агентства не покривають. Плата за страхування становить від 0,5% до 2,5% суми контракту.

Вибирають із пристрастю, але відмовляють рідше

Питання, яке хвилює будь-якого бізнес-клієнта, який звертається до банку за грошима або гарантіями – наскільки жорсткими будуть вимоги щодо оформлення послуги. "Для лізингу та факторингу банки значно посилили ризик-правила та територію можливого фінансування", – попереджає Тетяна Поплавська, заступник голови правління Банку Кредит Дніпро.

Іншими словами, чим ближче зона бойових дій, чим вища ймовірність руйнування виробничих та інших активів, тим шанси отримати позитивне рішення від банку нижчі.

"Важливим є індивідуальний підхід до оцінки клієнта. Основна вимога – зрозумілість бізнес-моделі. Варто зазначити, що поряд з консервативним кредитним аналізом, який оцінює результати роботи бізнесу в минулому, при розгляді факторингових проектів банк приділяє увагу тим цілям, яких клієнт тільки планує досягти у майбутньому", – коментує Богдан Федорущенко.

За документарними операціями (гарантіями) вимоги банків трохи м'якші. Це і зрозуміло, адже в цьому випадку фізично банк грошей не виділяє, а виступає для клієнта поручителем. В якості підстраховки фінустанова може вимагати додаткову заставу (обладнання, нерухомість) або підвищити плату за наданою гарантією.