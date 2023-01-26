Укрексімбанк видав 4,4 мільярди гривень за програмою підтримки бізнесу «5-7-9%»

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Як досвід антикризового «карантинного» фінансування та підтримки сміливих стартапів став потужним інструментом національної безпеки



"Доступні кредити 5-7-9%" – напевно, найвідоміша серед державних програм підтримки підприємництва. Програма стартувала у лютому 2020 року, невдовзі перед початком пандемії, й відпочатку спрямовувалась лише на інвестиційне кредитування. Проте ковід змушував швидко змінюватись, тому програма була адаптована для ведення бізнесу в умовах COVID-19 та, після вторгнення рф, воєнного стану. Саме «Доступні кредити 5-7-9%» під час війни стали драйвером кредитування, адже зупинись програма – й багато хто з банків також міг обмежити свої активні операції, а їх клієнти втратили б доступ до фінансування.

Як у карантин, так і протягом повномасштабної війни програма фактично рятувала бізнес багатьох компаній, що зіткнулись з вимушеним простоєм або втратили доходи. Низькі ставки кредитного навантаження дозволили клієнтам банків не просто вистояти у турбулентні часи, але й зберегти робочі місця та продовжувати сплачувати податки та інші обов’язкові платежі.

Державний Укрексімбанк посідає 5 місце серед 45 банків-учасників "5-7-9%" за обсягами кредитування з моменту повномасштабного вторгнення.

Завдяки широкому спектру джерел фондування, Укрексім має змогу не обмежуватися кредитуванням середнього бізнесу виключно за цією програмою. Для нас це завжди лише одна з опцій фінансування профільних клієнтів. Тим не менш, тільки протягом перших 10 місяців війни банк видав в її межах кредити на суму 4,4 млрд гривень. Це більш ніж половина від загальної суми у 7,9 млрд гривень, виданою Укрексімом протягом дії програми.

Конкуренція змушує усіх гравців ринку фінансових послуг тримати себе в тонусі та шукати варіанти, як вирватися вперед. Протягом дії програми "5-7-9%" всі активні банки-учасники налаштували кредитні процедури, навчились достатньо швидко опрацьовувати клієнтські запити та приймати рішення щодо фінансування з подальшим наданням коштів. Війна, звісно, вплинула і на ці процеси.

Виклики часто змінювались з блискавичною швидкістю, і як клієнтам, так і банку треба було так само невідкладно реагувати на них. Особливо в перші тижні повномасштабного вторгнення давалась взнаки вимушена релокація підприємств, їх центрів прийняття рішень та безпосередніх виконавців.

"Повномасштабна війни змінила підхід до структурування кредитних кейсів — адже зараз, як ніколи, кожен проєкт є індивідуальним. Це і можливість оперативної комунікації з клієнтом, місце ведення бізнесу, вид діяльності та поточний стан підприємства, структура та достатність застави для запитуваних обсягів фінансування, можливість оперативного проведення її оцінки та за необхідності поєднання з портфельною гарантією Кабміну.

Аналіз всіх цих факторів для пошуку швидких та надійних рішень створює неабияке додаткове навантаження на установу, наших кредитних менеджерів та підрозділи підтримки"

Але, як державний банк, ми готові в черговий раз прийняти складний виклик. Укрексімбанк бере на себе ці завдання, враховуючи всі нормативні зміни та рекомендації регулятора — щоб бізнес отримував потрібні ресурси й українська економіка не зупинялась Михайло Медко член правління Укрексімбанку

Показовим є той факт, що представники сучасної команди МСБ державного банку входили до робочої групи з розробки концепції та виведення на ринок "5-7-9%". Тому в Укрексімбанку як ніхто розуміють дух, сутність і мету програми — та вдало її реалізують, поєднуючи клієнтоорієнтований підхід з державницьким. Підтвердженням цього є суттєва частка інвестиційних кредитів в портфелі. А якщо трапляється цікавий стартап – це кожного разу викликає неабиякий захват у банкірів. Після декількох успішно реалізованих кейсів банк, пріоритетом якого є корпоративний бізнес, довів свою гнучкість у підходах до різних категорій клієнтів та вщент зламав стереотип начебто консервативної фінансової установи.

Укрексімбанк готовий навіть у воєнний час надавати кредити не лише на обігові кошти для нагальних потреб, а й фінансувати більш масштабні проєкти, підтримуючи економічний фронт країни. Завдяки державній програмі "5-7-9%" клієнти банку оновлюють виробництво, купують сучасне обладнання, виходять на нові ринки та створюють робочі місця. Найбільший попит на кредити у підприємств галузей сільського господарства, промисловості, енергетики, оптової̈ та роздрібної̈ торгівлі.

Традиційно у фокусі уваги Укрексімбанку – компанії, які розширюють виробництво, започатковують нові напрямки бізнесу та займаються зовнішньоекономічною діяльністю. І кожен з цих кейсів вже зараз стає частиною критично важливих для держави проєктів національного рівня – подолання зернової кризи, зміцнення продовольчої безпеки, розбудови інфраструктури та якісно нової логістики.

Так, наприклад, вже після великого вторгнення один з найбільших експортерів-зернотрейдерів Кіровоградської області — компанія "Гудгреноіл" — залучила цільове фінансування банку на придбання кількох тягачів Renault. В умовах перманентної блокади морських портів ця техніка значно посилить можливості компанії з експорту сільськогосподарської продукції.

Кредитний проєкт ТОВ "Одесарибгосп", який займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, може поділитися своїм досвідом та стати прикладом для решти господарств Півдня, де питання поливу угідь завжди гостре. Тут банком профінансовано придбання насосного обладнання та труб для крапельного поливу землі на суму 15 млн гривень. Реалізація цього інвестиційного проєкту дозволить вже протягом першого року збільшити врожайність сільгоспкультур більш ніж удвічі.

Транспортне сполучення з країнами Європи в наш час стало фактичною "дорогою життя" для українців. Це одна з причин, чому Укрексімбанк приділяє багато уваги розвитку та функціонуванню цих шляхів. Важливою перевагою банку є можливість поєднувати компоненти державних програм з кредитними лініями міжнародних фінансових організацій. Так, наприклад, у синергії кредитного продукту "5-7-9%" та програми Європейського банку реконструкції та розвитку ТОВ «Рівнетранссервіс», яке здійснює міжнародні вантажні перевезення в Італію, Іспанію, Польщу та Угорщину, оновило автопарк. Це підприємство також активно займається волонтерською діяльністю: безкоштовно доставляє гуманітарні вантажі, які надають наші країни-партнери з Євросоюзу.

Ще під час епідемії коронавірусу, яка спричинила кризові явища в економіці, банк "прокачав" свою стресостійкість та адаптувався до "безконтактного" світу. Щоб забезпечити стабільну фінансову підтримку ділової активності як корпоративних клієнтів, так і невеликих компаній, Укрексім розширив функціонал електронних сервісів та можливості дистанційного обслуговування. У воєнний час онлайн-канали набули особливого значення.

"Ми прагнемо максимально спростити проходження кредитної заявки та подальше супроводження проєктів. Й у нагоді нам стають автоматизація та удосконалення процесів.

Наразі Укрексімбанк розпочинає реалізацію нової державної програми з розвитку садівництва та тепличного господарства. Підприємці можуть подати заявку до банку на отримання грантів в сумі до 10 мільйонів гривень через портал Дія, а ми будемо готові швидко обробляти ці запити.

Як фінансовий партнер Уряду Укрексімбанк завжди займає стійку державницьку позицію та працює у рамках профільних для нас ініціатив Кабінету Міністрів України. Тож і зараз ми прагнемо зробити все можливе для посилення обороноздатності країни і сприяння її відновленню після перемоги", – зазначає куратор роздрібного та середнього бізнесу Укрексімбанку Михайло Медко.