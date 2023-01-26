Укрэксимбанк выдал 4,4 миллиарда гривен по программе поддержки бизнеса «5-7-9%»

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Как опыт антикризисного карантинного финансирования и поддержки смелых стартапов стал мощным инструментом национальной безопасности



"Доступные кредиты 5-7-9%" – наверное, самая известная среди государственных программ поддержки предпринимательства. Программа стартовала в феврале 2020 года, вскоре перед началом пандемии и изначально направлялась только на инвестиционное кредитование. Однако ковид заставлял быстро меняться, поэтому программа была адаптирована для ведения бизнеса в условиях COVID-19 и после вторжения России военного положения. Именно «Доступные кредиты 5-7-9%» во время войны стали драйвером кредитования, ведь остановилась программа – и многие банки также могли ограничить свои активные операции, а их клиенты потеряли бы доступ к финансированию.

Как в карантин, так и в течение полномасштабной войны программа фактически спасала бизнес многих компаний, столкнувшихся с вынужденным простоем или потерявших доходы. Низкие ставки кредитной нагрузки позволили клиентам банков не просто выстоять в турбулентное время, но и сохранить рабочие места и продолжать платить налоги и другие обязательные платежи.

Государственный Укрэксимбанк занимает 5-е место среди 45 банков-участников "5-7-9%" по объемам кредитования с момента полномасштабного вторжения.

Благодаря широкому спектру источников фондирования, Укрэксим может не ограничиваться кредитованием среднего бизнеса исключительно по этой программе. Для нас это всегда одна из опций финансирования профильных клиентов. Тем не менее, только в первые 10 месяцев войны банк выдал в ее пределах кредиты на сумму 4,4 млрд гривен. Это более половины от общей суммы в 7,9 млрд гривен, выданной Укрэксимом в течение действия программы.

Конкуренция заставляет всех игроков рынка финансовых услуг держать себя в тонусе и искать варианты, как вырваться вперед. В течение программы "5-7-9%" все активные банки-участники настроили кредитные процедуры, научились достаточно быстро прорабатывать клиентские запросы и принимать решения по финансированию с последующим предоставлением средств. Война, конечно, повлияла и на эти процессы.

Вызовы часто менялись с молниеносной скоростью, и как клиентам, так и банку нужно было так же безотлагательно реагировать на них. Особенно в первые недели полномасштабного вторжения сказывалась вынужденная релокация предприятий, их центров принятия решений и непосредственных исполнителей.

Полномасштабная война изменила подход к структурированию кредитных кейсов — ведь сейчас, как никогда, каждый проект индивидуален. Это и возможность оперативной коммуникации с клиентом, место ведения бизнеса, вид деятельности и текущее состояние предприятия, структура и достаточность залога для запрашиваемых объемов финансирования, возможность оперативное проведение ее оценки и при необходимости сочетание с портфельной гарантией Кабмина.

Анализ всех этих факторов для поиска быстрых и надежных решений создает дополнительную нагрузку на учреждение, наших кредитных менеджеров и подразделения поддержки.

Но как государственный банк мы готовы в очередной раз принять сложный вызов. Укрэксимбанк берет на себя эти задачи, учитывая все нормативные изменения и рекомендации регулятора, чтобы бизнес получал нужные ресурсы и украинская экономика не останавливалась. Михаил Медко член правления Укрэксимбанка

Показателен тот факт, что представители современной команды МСБ государственного банка входили в рабочую группу по разработке концепции и выводу на рынок "5-7-9%". Поэтому в Укрэксимбанке как никто понимают дух, сущность и цель программы и удачно ее реализуют, сочетая клиентоориентированный подход с государственным. Подтверждением тому является существенная доля инвестиционных кредитов в портфеле. А если случается интересный стартап – это каждый раз вызывает большой восторг у банкиров. После нескольких успешно реализованных кейсов банк, приоритетом которого является корпоративный бизнес, доказал свою гибкость в подходах к разным категориям клиентов и полностью сломал стереотип вроде бы консервативного финансового учреждения.

Укрэксимбанк готов даже в военное время предоставлять кредиты не только на оборотные средства для неотложных нужд, но и финансировать более масштабные проекты, поддерживая экономический фронт страны. Благодаря государственной программе "5-7-9%" клиенты банка обновляют производство, покупают современное оборудование, выходят на новые рынки и создают рабочие места. Наибольший спрос на кредиты у предприятий отраслей сельского хозяйства, промышленности, энергетики, оптовой и розничной торговли.

Традиционно в фокусе внимания Укрэксимбанка – компании, расширяющие производство, начинают новые направления бизнеса и занимаются внешнеэкономической деятельностью. И каждый из этих кейсов уже сейчас становится частью критически важных для государства проектов национального уровня – преодоление зернового кризиса, укрепление продовольственной безопасности, развитие инфраструктуры и качественно новой логистики.

Так, например, уже после крупного вторжения один из крупнейших экспортеров-зернотрейдеров Кировоградской области – компания "Гудгреноил" – привлекла целевое финансирование банка на приобретение нескольких тягачей Renault. В условиях перманентной блокады морских портов эта техника значительно усугубит возможности компании по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Кредитный проект ООО "Одесарыбхоз", занимающийся выращиванием сельскохозяйственной продукции, может поделиться своим опытом и стать примером для остальных хозяйств Юга, где вопрос полива угодий всегда острый. Здесь банком профинансировано приобретение насосного оборудования и труб для капельного полива земли на сумму 15 млн. гривен. Реализация этого инвестиционного проекта позволит уже в течение первого года увеличить урожайность сельхозкультур более чем вдвое.

Транспортное сообщение со странами Европы в наше время стало фактической дорогой жизни для украинцев. Это одна из причин, почему Укрэксимбанк уделяет большое внимание развитию и функционированию этих путей. Важным преимуществом банка есть возможность сочетать компоненты государственных программ с кредитными линиями международных финансовых организаций. Так, например, в синергии кредитного продукта "5-7-9%" и программы Европейского банка реконструкции и развития ООО "Ровнотранссервис", осуществляющего международные грузовые перевозки в Италию, Испанию, Польшу и Венгрию, обновило автопарк. Это предприятие также активно занимается волонтерской деятельностью: бесплатно доставляет гуманитарные грузы, предоставляемые нашими странами-партнерами из Евросоюза.

Еще во время эпидемии коронавируса, вызвавшей кризисные явления в экономике, банк "прокачал" свою стрессоустойчивость и адаптировался к "бесконтактному" миру. Чтобы обеспечить стабильную финансовую поддержку деловой активности корпоративных клиентов и небольших компаний, Укрэксим расширил функционал электронных сервисов и возможности дистанционного обслуживания. В военное время онлайн-каналы приобрели особое значение.

Мы стремимся максимально упростить прохождение кредитной заявки и дальнейшее сопровождение проектов. И пригодятся нам автоматизация и совершенствование процессов.

В настоящее время Укрэксимбанк начинает реализацию новой государственной программы развития садоводства и тепличного хозяйства. Предприниматели могут подать заявку в банк на получение грантов в сумме до 10 миллионов гривен через портал Действие, а мы будем готовы быстро обрабатывать эти запросы.

Как финансовый партнер правительства Укрэксимбанк всегда занимает устойчивую государственную позицию и работает в рамках профильных для нас инициатив Кабинета Министров Украины. Так что и сейчас мы стремимся сделать все возможное для усиления обороноспособности страны и содействия ее восстановлению после победы», – отмечает куратор розничного и среднего бизнеса Укрэксимбанка Михаил Медко.