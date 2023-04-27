Ощадбанк готов снизить до 0% ставку по кредитам на возобновление бизнеса, пострадавшего от войны

Государственный Ощадбанк обновил условия реструктуризации и финансирования бизнес-клиентов, пострадавших от российской агрессии, сделав возможным снижение процентной ставки до 0% или отсрочку платежей по телу кредита.

Как указывается в сообщении финучреждения, условия действительны для бизнес-клиентов, ведущих свою деятельность на деоккупированных и прифронтовых территориях или перенесших свой бизнес на подконтрольную Украине территорию. Финансирование предоставляется для восстановления и поддержки бизнес-деятельности.

Главными требованиями для получения льготных условий реструктуризации или финансирования является отсутствие просроченных платежей по кредитам (просрочки по телу и процентам) до 24 февраля 2022 года, безупречная деловая репутация и урегулированная проблемная задолженность по кредитам в других банках.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в рамках программ "Доступные кредиты 5-7-9%"; кредитования с использованием государственных гарантий; кредитования экспортеров в рамках сотрудничества с Экспортно-кредитным агентством.

Также льготные условия предлагаются в рамках партнерских программ по пополнению оборотных средств, необходимых для закупки топлива, материалов, пополнения основных фондов; а также правительственной программы помощи предпринимателям в форме грантов на создание или развитие собственного бизнеса "е-Работа".

"Ощад как надежный финансовый партнер украинского бизнеса предлагает своим заемщикам из числа релоцированных компаний и предприятий с деоккупированных территорий обратиться за реструктуризацией. Это позволит нам продолжить сотрудничество и предоставить таким компаниям новое финансирование на привлекательных условиях", — отметила член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая.

Для получения финансирования нужно предоставить в Ощадбанк письменное обращение о необходимости реструктуризации и желаемых условиях такой реструктуризации.

В финучреждении также напоминают, что для подачи малыми и средними предпринимателями заявок на новый кредит запущен инновационный сервис "ОщадБизнес", позволяющий получать предварительное решение по кредиту в течение 24 часов без посещения отделений Ощадбанка.

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