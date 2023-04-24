Бизнес-фронт: какие убытки понесла Украина за год войны и какие отрасли смогли не только устоять, но и вырасти

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Полномасштабное вторжение России в Украину нанесло непоправимые потери. Однако страна достойно держит строй, на экономическом фронте в том числе. Украинская бизнес-среда выстояла и даже пополнилась новыми игроками.

По данным YouControl на протяжении военного времени (24 февраля 2022 – 12 февраля 2023) в Украине было зарегистрировано 17,1 тысяч новых компаний и 178,5 тысяч ФЛП. Наименьшее количество регистраций бизнеса в военном году было в марте 2022-го — всего 14 новых компаний и 2050 новых ФЛП. Затем началось стремительное восстановление темпов открытия нового бизнеса или переоформление старого в новые юридические лица. В результате ускорения темпов открытия бизнеса пиковых значений было достигнуто в сентябре - 2082 компаний и 20298 новых ФЛПов.

Самыми распространенными секторами вновь созданных ФЛП за военное время стали:

1. Компьютерное программирование – 20,9 тысяч. То есть почти 12% из всех вновь ФЛП зарегистрировались именно в этой категории.

2. Розничная торговля в неспециализированных магазинах – 6,2%.

3. Грузовой автомобильный транспорт – 5%.

Предприятия, открывавшиеся в течение 12-месячного военного периода, чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли — 7,7% предприятий из всех вновь созданных. Также популярны среди компаний-новичков были выращивание зерновых, бобовых и масличных культур (5,4%) и предоставление в аренду недвижимого имущества (4,1%).

По словам нардепа и главы налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, после первых шоков оправилась в определенной степени торговля, особенно ее онлайн-сегмент. Гетманцев добавил, что ситуация достаточно сложная, но Украина устоит. Также, по его словам, ИТ индустрия продемонстрировала ощутимый рост.

“У нас ИТ-отрасль выросла на 23% экспорт, и сама отрасль, то есть объем производства вырос на 13%. Это, откровенно говоря, единственный пример. Потому что действительно экономика страдает, но это пример достаточно положительный”, - говорит Гетманцев.

ИТ-отрасль как локомотив и драйвер экономики

По данным IT Ukraine Association, IT-специалисты видят реальную значимость отрасли для экономики и безопасности Украины, о чем сообщили 92% опрошенных респондентов. IT-специалисты считают именно IT-индустрию ключевой для обеспечения притока инвестиций в страну и наполнения бюджета, основой дальнейшего развития экономики после победы.

Опрошенные респонденты также признали, что IT-индустрия:

обеспечивает приток инвестиций/валюты в страну;

работает вне зависимости от обстоятельств и наполняет бюджет страны;

поддерживает ВСУ;

стимулирует развитие новых технологий;

развивает экономику страны в целом.

За 2022 год IT-отрасль уплатила рекордные 32,2 млрд грн налогов и сборов в сводный бюджет Украины, показав рост на 16%.

Интеллектуальную миграцию и отток рабочей силы третий год считают одним из главных вызовов для индустрии, с чем согласились 64% опрошенных респондентов среди IT специалистов и 59% среди их окружения.

IT занимает одно из ключевых мест среди отраслей, которые будут формировать будущее Украины. По мнению экспертов GlobalLogic, применение ИТ для восстановления может сократить расходы ресурсов и ускорить восстановление по меньшей мере на 20%.

В GlobalLogic считают, что IT-решения позволят сделать каждое из указанных направлений более эффективным, или удешевить его модернизацию. Украинские инженеры уже создают технологии, которые могут помочь в послевоенном обновлении Украины. В частности, это Digital Twins, Интернет вещей и другие современные решения для строительства и промышленности.

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Торговля

До войны ритейл находился в топ-5 наиболее прибыльных отраслях экономики Украины. Но после начала полномасштабных боевых действий 24 февраля все кардинально поменялось. За неполный месяц боевых действий было закрыто по тем или иным причинам около трети торговых объектов/магазинов. И хотя ритейл постепенно восстанавливается, эта динамика не соответствует возобновлению прибыли по сравнению с довоенным временем.

Так, несмотря на войну и потери, по данным Ассоциации ритейлеров Украины, игроки рынка открыли в 2022 году 87 новых магазинов. Прогнозируется, что в 2023 году будет открыто еще 200 новых торговых точек. Также ритейлеры возобновили работу 93% торговых точек.

Отрасль остается одним из главных источников бюджетных поступлений. Поскольку наибольшая часть налогов, попадающих в бюджеты всех уровней, приходится на НДС, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и акцизный налог. То есть налогов на потребление и оплату труда. Так, за 12 месяцев прошлого года ведущие компании отрасли ритейла заплатили почти 57 млрд. грн. налогов и обеспечили работой более 304 000 работников.

По мере возобновления работы магазинов количество рабочих мест будет постепенно расти. Что будет особенно важно на деоккупированных территориях. Соответственно будут расти и налоговые поступления от ритейла за счет НДФЛ.

Если говорить об e-commerce, по данным Promodo, с марта по конец мая 2022 г. уровень продаж FMCG-товаров в e-commerce возобновлялся медленно. Только в начале июня количество пользователей, совершающих покупки продуктов питания в интернете, показало незначительную стабилизацию. По состоянию на конец июля только 43% потребителей вернулись к покупке еды онлайн относительно того количества, которое было в начале февраля 2022 года.

Доход интернет-торговли в гривне остается на уровне 20% от довоенного и тенденции роста пока не демонстрирует.

Также после полного провала в марте, уже в следующем месяце началось стремительное восстановление категории "одежда и обувь" в онлайне. Тем не менее, доход онлайн-ритейлеров остается на уровне 25-35% от довоенного.

В категории "косметика и гигиена" потери остаются на уровне около 20%, что достаточно мало по сравнению с другими категориями. В то же время, доходность поднялась до 80% от довоенного периода.

​А в категории "Компьютеры и бытовая техника" на конец июля категория в онлайне вышла на довоенный уровень доходности с учетом инфляции даже несмотря на то, что количество покупателей все еще не превысило 85%.

Логистика

Масштабная война кардинально изменила морскую логистику. Все украинские порты закрыты, поэтому основной поток грузов идет на автотранспорт и железную дорогу. Однако с грузовым автотранспортом также есть определенные сложности. В основном перевозками занимаются логистические компании на собственном транспорте из-за того, что иностранные лизингодатели не позволяют отправлять свой транспорт в Украину. Поэтому часто украинские перевозчики доезжают до границы или даже пересекают ее и там перегружают импорт в свои машины. Второй фактор – пробки на границах с Польшей, куда пошли грузопотоки, ранее шедшие через Беларусь. В дополнение дополнительная погрузка на пункты пропуска дает поток гуманитарных грузов и перенаправление перевозок на порты Польши.

Однако в то же время логистика стала одной из отраслей, критически важной для страны. По словам основателя Advanter Group и соучредителя Центра экономического обновления Андрея Длигача, транспортные предприятия оказались одними из самых устойчивых. Ведь доля неработающих компаний меньше 10%. С другой стороны, ожидания по отношению к собственным доходам в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Однако транспортно-логистический сектор планирует добиться показателя 65% от довоенных оборотов.

В целом, за прошлый год в Украину было доставлено более 30 млн. тонн импортных товаров, из них почти 11 млн. тонн – грузовиками. На втором месте по объему импорта занимает железная дорога, которая доставила в страну почти 10 млн тонн грузов.

Однако, несмотря на блокирование украинских портов Россией, лидером в экспорте товаров стал морской транспорт, который вывез около 54 млн тонн грузов. Ключевым фактором стало "зерновое соглашение", которое с августа 2022 года разблокировало часть портов для поставок украинского зерна на мировые рынки.

Второе место заняла железная дорога, экспортировавшая более 33 млн тонн грузов. На третьем – автомобильный транспорт с цифрой в 12 млн. тонн. Всего в прошлом году Украина экспортировала около 100 млн тонн товаров.

Состояние бизнеса тяжелое, но стабильное

По данным Европейской бизнес Ассоциации, прошлый год подавляющее большинство компаний завершили в минусе: 83% сообщили о падении доходов (в USD), из которых у 54% компаний падение составило более 20%. До полномасштабного вторжения те же 83% прогнозировали в 2022 году рост.

Наибольшим трудом по состоянию на начало 2023 года предприниматели называют перебои с энергоснабжением, связью и Интернетом, а также проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу, снижение покупательной способности населения. В то же время о наибольшем вызове первых месяцев войны – трудностях с логистикой – сейчас сообщает только 30% компаний по сравнению с 73% в марте 2022 года.

Однако, несмотря на трудности в ЭВА, отмечают, что 54% бизнесов работают в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.

Несмотря на войну, почти 80% предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году. Из них 28% планируют расширять географию присутствия, 26% – открытие новых направлений, 25% – выход на внешние рынки.

В том числе для расширения бизнеса 67% будут привлекать новые средства. В основном предприниматели возлагаются на собственные финансы (30%) и в меньшей степени на гранты (21%) и кредиты (10%).

В первую очередь это будут инвестиции в поддержку бизнеса – в зарплаты, налоги, устойчивое развитие, диджитал, внутренние процессы, энергоэффективность, логистику. Однако появляются и новые проекты, в частности, в военной/оборонной сфере. К тому же приоритетными отраслями для инвестиций остаются агро, IT, фарма, транспорт, FMCG.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди 5 приоритетных направлений для восстановления и привлечения инвестиций есть: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика, локализация производства.