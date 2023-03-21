Ставка на победу: как Vulkan Casino заботится об армии, медиках и пострадавших от войны

Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, от которой пострадали миллионы наших граждан и десятки тысяч бизнесов. Но при всех сложностях - украинцы выстояли. Вопреки блекаутам, созданным российскими обстрелами, мы продолжали работать под грохот генераторов. Бизнес фронт мобилизовался, и не собирается снижать обороты до самой нашей победы.

В первые дни после 24 февраля 2022 года компания Vulkan Casino, как и многие другие украинские предприятия, активно занималась релокацией сотрудников и бизнеса, поддерживала коллег, которые вступили в ряды ВСУ и ТРО, а позже - присоединилась к волонтерству и социальным проектам.

“Как и все украинцы 24 февраля прошлого года мы встретили под звуки взрывов, обстрелы и шокирующие новости со всех каналов. Мы слышали прогнозы относительно возможного вторжения России и разработали план на случай худшего сценария, но первые дни войны были морально тяжелыми, – рассказывает Евгений Крюков, СМО Vulkan Casino. - С начала полномасштабного вторжения часть команды находилась во Львове и за рубежом – решала вопрос оперативного открытия офисов и искала жилье”.

Vulkan Casino UA – это онлайн-казино. В апреле 2021 года компания получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), а фактический запуск сайта состоялся в октябре. Внутри команды часто шутят и говорят, что они единственное казино как казино. Многие конкуренты любят называть это айгемингом, сайтом развлечений, айти и т.д. Vulkan Casino UA предпочитает называть вещи своими именами. “Если вы спросите, о чем наш бренд, то Vulkan Casino – это зажигающий азарт бренд. Благодаря проверенным играм от ведущих мировых производителей, клиентоориентированному сервису и удобной платформе мы закрываем потребность в адреналине и остроте эмоций здесь и сейчас. Но ответственно и с безопасностью для пользователей, – говорит Евгений Крюков, СМО Vulkan Casino UA. - Мы соблюдаем правила responsible gaming, кроме того, наши пользователи могут рассчитывать на конфиденциальность и надежную сохранность персональных данных, быстрые и безопасные транзакции, прозрачную верификацию – например, через приложение «Дія», которое не могут использовать нелегальные операторы – и множество другого». О компании Vulkan Casino UA (Приховати)

Часть команды находилась в Киеве – записывались в ряды ТРО и ВСУ, шли волонтериты, работали из коридоров и ванных комнат в собственных квартирах. Кто-то уехал из города и провел не один день за рулем, чтобы перевезти родных в безопасные регионы. Первые дни не было до работы. Однако, несмотря на это, за первую неделю компании удалось создать все возможные условия для жизни и работы команды и вернуть 90% довоенных рабочих процессов.

Военное переформатирование

Как и во многих компаниях, Vulkan Casino столкнулся с оттоком персонала. Во-первых, были увольнения по собственному желанию из-за жизненных обстоятельств, и компания отнеслась к этому с пониманием. Жизнь кардинально изменилась, так что это было ожидаемо, хотя терять квалифицированных специалистов – история не из приятных.

Во-вторых, часть сотрудников ушла на передовую.

“ Пока наши ребята рискуют своей жизнью, мы помогаем всем возможным: выплачиваем зарплаты, финансово поддерживаем их семьи и передаем все необходимое на фронт. ”, – рассказывает Евгений Крюков. – Со своей стороны мы не сокращали штат и не уменьшили никому заработную плату. Напротив, пытались создать все необходимые условия в новых реалиях, чтобы сохранить команду. Кроме того, брали и берем на работу новых людей. Поэтому мы продолжаем работать, ждем победы и наших коллег с фронта”.

Незадолго до войны Vulkan Casino начали рассматривать варианты с офисом во Львове и за границей. По состоянию на 24 февраля офисы находились на этапе ремонта, все коммуникации и необходимая техника с базовой мебелью для работы были готовы. Львовский офис стал временным прибежищем: дополнительные залы были оснащены спальными местами и запасами продуктов, поэтому при необходимости в офисе можно было оставаться сколько угодно или временно жить, если на момент прибытия были нерешены вопросы с поселением.

Команда HR занималась перевозкой сотрудников и поиском жилья в сверхсложных условиях, потому что находилась в такой же ситуации, как и все остальные. В дороге и в укрытиях днем и ночью без выходных HR арендовали гостиницы, связывались с перевозчиками и сотрудниками и решали множество координационных вопросов.

Благодаря слаженной работе отдела за первые недели войны компания вывезла из Киева всех, кто в этом нуждался. С теми, кто выбрал другие более безопасные места в Украине и уехал самостоятельно, держали связь и помогали с решением всех необходимых вопросов: и рабочих, и личных.

Относительно трудностей – сложнее всего было оперативно создать внутренний координационный штаб, чтобы организовать все процессы в Украине и за рубежом. Потому что ситуация была кризисной. Все были в разных условиях: кто в более безопасном месте, а были и случаи, когда сотрудники находились под оккупацией и их необходимо было эвакуировать. По всему этому – бессонные ночи, бесконечные созвоны 24/7, стрессы, поиски возможных вариантов выезда и всех вариантов жилья, обустройство рабочих мест, закупка продуктов и вещей первой необходимости и многое другое. Это была огромная работа многих людей.

Бизнес потери и пути выхода

В первые месяцы войны все показатели компании просели и это было ожидаемо. Но уже в середине мая активность на сайте стала почти такой же, как до войны, а со временем объем трафика был восстановлен почти в полном объеме. В настоящее время Vulkan Casino продолжает работать в новых реалиях и основной акцент делает на благотворительности и привлечении к этому игроков.

“Игры и развлечения в целом – то, что является основой нашего бизнеса, – стали не ко времени, - говорит Евгений Крюков. - Наш бренд не мог функционировать так, как раньше: с тем настроением и той легкостью, которая была. У украинского бизнеса появилась одна цель – помочь стране и приблизить общую победу над врагом . Такое боевое настроение было и остается у нас. Первое, что мы сделали – разместили на сайте реквизиты спецсчета Нацбанка со сбором средств на нужды армии и обратились к нашим пользователям со словами поддержки и просьбой присоединиться к сбору”.

С началом войны компания не перестала предоставлять пользователям все необходимые услуги и поддерживала надлежащий уровень сервиса. Первые месяцы войны Vulkan Casino общались с пользователями только по важным темам и не рассчитывали на довоенную активность. Со временем восстановили дополнительные форматы развлечений, а когда увидели готовность игроков, то изменили вектор: компания по-прежнему зажигала азарт, но сейчас время, когда они начали зажигать огонь победы.

Во время войны очень важен вопрос кибербезопасности, но в случае Vulkan Casino, здесь всегда к этому относиться ответственно.

“В первую очередь, с личными данными пользователей: их документами, данными карт и счетов, транзакциями и инфо о выигрышах и т.д., – говорит Евгений Крюков. – Кроме этого, сохраняем статистику об активности на сайте и другие показатели. Это сугубо конфиденциальная информация, которая не должна попасть в инфопространство или в руки мошенников. Платформа разрабатывалась с учетом этих моментов, поэтому нам не пришлось усиливать защиту во время войны. К нам идут за эмоциями и отдыхом, нам доверяют личное, поэтому мы должны обеспечивать достойную безопасность данных”.

Инициативы в военное время

С первых дней войны Vulkan Casino начало помогать армии. Часть сотрудников компании вступила в ряды ВСУ и ТРО, и их максимально поддерживали: сохранили зарплаты, передавали средства семьям и закрывали поступающие с передовой запросы. Кроме того, компания выделила более 3 млн. гривен в помощь ВСУ. На эти средства приобрели и отправили на фронт пикап, два дрона, более 200 бронеплит и плитоносок, десятки шлемов, раций, комплектов амуниции и множество других необходимых вещей.

Со временем Vulkan Casino увидели, что активность на сайте понемногу возвращается. И у компании возникла идея привлечь к благотворительности пользователей, во время которой они внесли весомый вклад в предстоящую победу. Так появилась благотворительная акция «Зажигай огонь победы», в которой игровые победы игроков превращаются в донаты в важные проекты. Как именно? Компания фиксирует минимум один процент с каждой победы игрока и передает из собственных средств в благотворительный сбор на сайте. Казалось бы, что 1% – это небольшая сумма, но благодаря игровым победам уже удалось собрать более 6 млн. гривен. Практически все средства уже отправились на благотворительность.

1 200 000 гривен передали благотворительному фонду «Запорука». За эти средства оплатили 1000 психологических онлайн- и офлайн-консультаций для реабилитации пострадавших от войны и покрыли часть расходов на закупку дорогостоящего оборудования для протезирования в мастерскую Первого территориального медицинского объединения Львова: ИК-духовку с сенсорной технологией и ROT, таблицу материалов, вакуумный насос и рабочая станция ламинирования. Сбор продолжается и планируют приобрести все необходимое оборудование.

Еще 1 млн гривен отправились в Балаклейскую многопрофильную больницу на деоккупированную Харьковщину. Во время оккупации врачи и медики работали под постоянными обстрелами и боролись с российскими мародерами. После изгнания армии России в больнице не осталось ничего – палаты и кабинеты полностью разграбили, технику разбили и вывезли, вынесли даже мебель. Да и сама больница испытала сильные разрушения и была заминирована. В партнерстве с благотворительной платформой dobro.ua смогли закрыть важный запрос врачей и приобрести два коагулятора, наркозно-дыхательный аппарат, два электрокардиографа, необходимые лекарства и медицинские расходные материалы. Медоустройство и лекарства уже в больнице и помогают спасать жизнь.

По запросу фонда "Коло" Vulkan Casino законтрактовали 200 полевых печок на 1,1 млн гривен. Первая партия отправилась в Херсон и Николаев, города и городки Харьковской, Киевской и Львовской областей. Печки поехали в воинские части и добровольческие формирования, патронатные службы и центры несокрушимости – будут греть как военных, так и гражданских, оказавшихся в трудных условиях.

В нашей компании и до начала полномасштабной войны были инициативные сотрудники, которые горели разными идеями и собирали вокруг себя всех желающих. В свободное от работы время наши коллеги сдавали кровь, высаживали деревья, помогали пожилым людям. Компания всегда поддерживала и поддерживает эти инициативы всеми необходимыми ресурсами, потому что это важно Евгений Крюков CMO Vulkan Casino

Vulkan Casino продолжает благотворительную акцию и будет работать над разными направлениями помощи. Один из них – восстановление поврежденного жилья для украинцев и восстановление муниципальных построек. По данным Министерства развития общин и территорий, на осень 2022 года более 2,4 миллиона украинцев вынуждены жить в разрушенных или поврежденных зданиях. С тех пор прошло несколько месяцев, и мы все видим из происходящих новостей: как уничтожают Бахмут, как обстреливали Соледар и другие города и села на востоке, к чему привел прилет ракеты в жилой дом в Днепре. И таких историй, к сожалению, много. Именно поэтому мы объединили свои усилия с добровольческим строительным батальоном «Добробат» и уже передали 1,2 млн. гривен на восстановление жилых домов в Демидове, Гостомеле, Ирпене, Ромнах, Николаеве и Горенке.

Что дальше?

“В нашей компании и до начала полномасштабной войны были инициативные сотрудники, которые горели разными идеями и собирали вокруг себя всех желающих, - рассказывает Евгений Крюков. - В свободное от работы время наши коллеги сдавали кровь, высаживали деревья, помогали пожилым людям. Компания всегда поддерживала и поддерживает эти инициативы всеми необходимыми ресурсами, потому что это важно. После 24 февраля добавились благотворительные инициативы, сместившие фокус помощи, однако о волонтерстве никто не забывает. К примеру, перед Новым годом часть команды развозила продуктовые наборы бабушкам и дедушкам, а совсем скоро будет очередной день донорства”.

В Vulkan Casino верят в нашу победу и понимают, что после нее нас ждет долгий путь восстановления страны и восстановления психологического состояния людей. Поэтому во время войны компания начала сотрудничать с фондом «Запорука», занимающимся психологической помощью и реабилитацией, и планирует заниматься этим после войны.

Еще одно направление, в котором Vulkan Casino хочет быть полезным – реабилитация и адаптация военных. “Мы хотим, чтобы после победы наши защитники и защитницы смогли адаптироваться к мирной жизни и при желании получили новую актуальную профессию, - говорит Евгений Крюков. - Пока думаем над одним проектом, о котором расскажем чуть позже. А пока продолжаем работать и зажигаем огонь победы!”.