Ставка на перемогу: як Vulkan Casino піклується про армію, медиків та потерпілих від війни

Рік тому Росія почала повномасштабну війну проти України, від якої постраждали мільйони наших громадян та десятки тисяч бізнесів. Але попри всі складнощі - українці вистояли. Всупереч блекаутам, створеним російськими обстрілами, ми продовжували працювати під гуркотіння генераторів. Бізнес фронт мобілізувався, і не збирається знижувати оберти до нашої перемоги.

В перші дні після 24 лютого 2022 року компанія Vulkan Casino, як і багато інших українських підприємств, активно займалась релокацією співробітників та бізнесу, підтримувала колег, які пішли до лав ЗСУ та ТРО, а пізніше - долучилась до волонтерства і соціальних проєктів.

“Як і всі українці 24 лютого минулого року ми зустріли під вибухи, обстріли та шокуючі новини з усіх каналів. Ми чули прогнози щодо можливого вторгнення Росії та розробили план на випадок найгіршого сценарію, але перші дні війни були морально важкими, - розповідає Євген Крюков, СМО Vulkan Casino. - З початку повномасштабного вторгнення частина команди знаходилась у Львові та за кордоном – вирішувала питання щодо оперативного відкриття офісів та шукала житло”.

Vulkan Casino UA – це онлайн-казино. У квітні 2021 року компанія отримала ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а фактичний запуск сайту відбувся в жовтні. Всередині команди часто жартують і кажуть, що вони єдине казино, як казино. Багато хто з конкурентів любить називати це айгемінгом, сайтом розваг, айті тощо. Vulkan Casino UA віддає перевагу називати речі своїми іменами. “Якщо ви запитаєте, про що наш бренд, то Vulkan Casino – це бренд, що запалює азарт. Завдяки перевіреним іграм від провідних світових виробників, клієнтоорієнтованому сервісу та зручній платформі ми закриваємо потребу в адреналіні та гостроті емоцій тут і зараз. Але відповідально та з безпекою для користувачів, - говорить Євген Крюков, СМО Vulkan Casino UA. - Ми дотримуємося правил responsible gaming, крім того наші користувачі можуть розраховувати на конфіденційність та надійне збереження персональних даних, швидкі і безпечні транзакції, прозору верифікацію – наприклад, через застосунок «Дія», який не можуть використовувати нелегальні оператори – і безліч іншого”. Про компанію Vulkan Casino UA (Приховати)

Частина команди знаходилася в Києві – записувались до лав ТРО та ЗСУ, йшли волонтерити, працювали з коридорів та ванних кімнат у власних квартирах. Хтось виїхав з міста та провів не один день за кермом, щоби перевезти рідних у безпечні регіони. Перші дні було не до роботи. Та, незважаючи на це, за перший тиждень компанії вдалося створити усі можливі умови для життя та роботи команди та повернути 90% довоєнних робочих процесів.

Військове переформатування

Як і у багатьох компаніях Vulkan Casino зіткнувся з відтоком персоналу. По-перше, були звільнення за власним бажанням через життєві обставини, і компанія поставилась до цього з розумінням. Життя кардинально змінилося, тож це було очікувано, хоча втрачати кваліфікованих фахівців – історія не з приємних.

По-друге, частина співробітників пішла на передову.

“ Поки наші хлопці ризикують своїм життям, ми допомагаємо всім можливим: виплачуємо зарплати, фінансово підтримуємо їхні сім’ї та передаємо все необхідне на фронт ”, - розповідає Євген Крюков. - Зі свого боку ми не скорочували штат і не зменшили нікому заробітну плату. Навпаки – намагалися створити всі необхідні умови в нових реаліях, щоби зберегти команду. Крім цього, брали і беремо на роботу нових людей. Тож ми продовжуємо працювати, чекаємо на перемогу і на наших колег з фронту”.

Незадовго до війни Vulkan Casino почали розглядати варіанти з офісом у Львові та за кордоном. Станом на 24 лютого офіси знаходились на етапі ремонту, та всі комунікації й необхідна техніка з базовими меблями для роботи були готові. Львівський офіс став тимчасовим прихистком: додаткові зали були оснащені спальними місцями та запасами продуктів, тож, за потреби, в офісі можна було залишатися скільки завгодно або тимчасово жити, якщо на момент прибуття були невирішені питання з поселенням.

Команда HR займалась перевезенням співробітників та пошуком житла в надскладних умовах, бо знаходилась в такій самій ситуації, як і всі інші. В дорозі та в укриттях, вдень і вночі без вихідних HR орендували готелі, зв’язувалися з перевізниками та співробітниками й вирішували безліч координаційних питань.

Завдяки злагодженій роботі відділу за перші тижні війни компанія вивезла з Києва усіх, хто цього потребував. З тими, хто обрав інші більш безпечні місця в Україні та виїхав самотужки, тримали зв’язок та допомагали з вирішенням усіх необхідних питань: і робочих, і особистих.

Стосовно труднощів – найскладнішим було оперативно створити внутрішній координаційний штаб, щоб організувати всі процеси в Україні, і за кордоном. Бо ситуація була кризовою. Всі були в різних умовах: хтось в більш безпечному місці, а були і випадки, коли співробітники знаходились під окупацією і їх необхідно було евакуювати. За всім цим – безсонні ночі, безкінечні зідзвони 24/7, стреси, пошуки можливих варіантів виїзду і всіх варіантів житла, облаштування робочих місць, закупівля продуктів і речей першої необхідності та багато іншого. Це була величезна робота багатьох людей.

Бізнесові втрати і шляхи виходу

В перші місяці війни всі показники компанії просіли, і це було очікувано. Та вже в середині травня активність на сайті стала майже такою, як до війни, а з часом об’єм трафіку було відновлено майже у повному обсязі. Наразі Vulkan Casino продовжує працювати у нових реаліях, та основний акцент робить на благодійності і залученні до цього гравців.

“Ігри та розваги в цілому – те, що є основою нашого бізнесу, – стали не на часі, говорить Євген Крюков. - Наш бренд не міг функціонувати так, як раніше: з тим настроєм та тою легкістю, що була. В українського бізнесу з’явилася одна мета – допомогти країні та наблизити спільну перемогу над ворогом . Такий бойовий настрій був і залишається в нас. Тож перше, що ми зробили – розмістили на сайті реквізити спецрахунку Нацбанку зі збором коштів на потреби армії та звернулися до наших користувачів зі словами підтримки та проханням долучитися до збору”.

З початком війни компанія не припинила надавати користувачам усі необхідні послуги та підтримувала належний рівень сервісу. Перші місяці війни Vulkan Casino комунікували з користувачами лише з важливих тем і не розраховували на довоєнну активність. З часом - відновили додаткові формати розваг, а коли побачили готовність гравців, то змінили вектор: компанія, як і раніше, запалювала азарт, але наразі час, коли вони почали запалювати вогонь перемоги.

Під час війни дуже важливим є питання кібербезпеки, але у випадку Vulkan Casino, тут завжди до цього ставитись відповідально.

“В першу чергу, з особистими даними користувачів: їх документами, даними карток і рахунків, транзакціями та інфо про виграші тощо, - говорить Євген Крюков. - Крім цього, зберігаємо статистику про активність на сайті та інші показники. Це суто конфіденційна інформація, яка не має потрапити в інфопростір чи до рук шахраїв. Платформа розроблялася з урахуванням цих моментів, тому нам не довелося посилювати захист під час війни. До нас йдуть за емоціями та відпочинком, нам довіряють особисте, тож ми маємо забезпечувати гідну безпеку даних”.

Ініціативи у військовий час

З перших днів війни Vulkan Casino почали допомагати армії. Частина співробітників компанії вступила до лав ЗСУ та ТРО, і їх максимально підтримували: зберегли зарплати, передавали кошти сім’ям та закривали запити, які надходили з передової. Крім того, компанія виділила більше 3 млн гривень на допомогу ЗСУ. На ці кошти придбали і відправили на фронт пікап, два дрони, більше 200 бронеплит та плитоносок, десятки шоломів, рацій, комплектів амуніції і безліч інших необхідних речей.

З часом у Vulkan Casino побачили, що активність на сайті потроху повертається. І в компанії виникла ідея залучити до благодійності користувачів, під час якої вони зробили вагомий внесок у майбутню перемогу. Так з’явилася благодійна акція «Запалюй вогонь перемоги», в якій ігрові перемоги гравців перетворюються на донати на важливі проекти. Як саме? Компанія фіксує щонайменше один відсоток з кожної перемоги гравця і передає з власних коштів у благодійний збір на сайті. Здавалося б, що 1% – це невелика сума, але завдяки ігровим перемогами вже вдалося зібрати більше 6 млн гривень. Майже всі кошти вже відправилися на благодійність.

1 200 000 гривень передали благодійному фонду «Запорука». За ці кошти оплатили 1000 психологічних онлайн- і офлайн-консультацій для реабілітації постраждалих від війни та покрили частину витрат на закупівлю дороговартісного обладнання для протезування у майстерню Першого територіального медичного об’єднання Львова: ІЧ-духовку з сенсорною технологією та ROT, таблицю матеріалів, вакуумний насос і робочу станцію ламінування. Збір продовжується, тож планують придбати все необхідне обладнання.

Ще 1 млн гривень відправилися у Балаклійську багатопрофільну лікарню на деокуповану Харківщину. Під час окупації лікарі та медики працювали під постійними обстрілами та щосили боролися з російськими мародерами. Після вигнання армії рф в лікарні не залишилося нічого – палати та кабінети вщент розграбували, техніку розтрощили та вивезли, винесли навіть меблі. Та й сама лікарня зазнала сильних руйнувань і була замінована. У партнерстві з благодійною платформою dobro.ua змогли закрити важливий запит лікарів і придбати два коагулятори, наркозно-дихальний апарат, два електрокардіографи, необхідні ліки та медичні витратні матеріали. Медобладнання та ліки вже в лікарні і допомагають рятувати життя.

За запитом фонду «Коло» Vulkan Casino законтрактували 200 польових пічок на 1,1 млн гривень. Перша партія відправилася до Херсону та Миколаєва, міст і містечок Харківської, Київської та Львівської областей. Пічки поїхали у військові частини та добровольчі формування, патронатні служби та центри незламності – будуть гріти як військових, так і цивільних, що опинилися в скрутних умовах.

В нашій компанії і до початку повномасштабної війни були ініціативні співробітники, які горіли різними ідеями та збирали довкола себе всіх охочих. У вільний від роботи час наші колеги здавали кров, висаджували дерева, допомагали літнім людям. Компанія завжди підтримувала і підтримує ці ініціативи усіма необхідними ресурсами, бо це важливо Євген Крюков CMO Vulkan Casino

Vulkan Casino продовжує благодійну акцію і буде працювати над різними напрямками допомоги. Один з них – відновлення пошкодженого житла для українців та відбудова муніципальних будівель. За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйони українців змушені жити в зруйнованих чи пошкоджених будівлях. З того часу пройшло кілька місяців, і ми всі бачимо з новин, що відбувається: як знищують Бахмут, як обстрілюють Соледар й інші міста та села на сході, до чого призвів прильот ракети в житловий будинок у Дніпрі. І таких історій, на жаль, багато. Саме тому ми об’єднали свої зусилля із добровольчим будівельним батальйоном «Добробат» і вже передали 1,2 млн гривень на відбудову житлових будинків у Демидові, Гостомелі, Ірпені, Ромнах, Миколаєві та Горенці.

Що далі?

“В нашій компанії і до початку повномасштабної війни були ініціативні співробітники, які горіли різними ідеями та збирали довкола себе всіх охочих, - розповідає Євген Крюков. - У вільний від роботи час наші колеги здавали кров, висаджували дерева, допомагали літнім людям. Компанія завжди підтримувала і підтримує ці ініціативи усіма необхідними ресурсами, бо це важливо. Після 24 лютого додалися благодійні ініціативи, що змістили фокус допомоги, проте про волонтерствоі ніхто не забуває. Наприклад, перед Новим роком частина команди розвозила продуктові набори бабусям і дідусям, а зовсім скоро буде черговий день донорства”.

У Vulkan Casino вірять в нашу перемогу і розуміють, що після неї на нас чекає довгий шлях відновлення країни і відновлення психологічного стану людей. Тому під час війни компанія почала співпрацювати з фондом «Запорука», що займається психологічною допомогою та реабілітацією, і планує займатися цим після війни.

Ще один напрямок, в якому Vulkan Casino хоче бути корисними – реабілітація та адаптація військових. “Ми хочемо, аби після перемоги наші захисники та захисниці змогли адаптуватися до мирного життя та, за бажання, отримали нову актуальну професію, - говорить Євген Крюков. - Наразі думаємо над одним проектом, про який розкажемо трохи згодом. А поки продовжуємо працювати та запалюємо вогонь перемоги!”.