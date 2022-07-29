От сумок для велосипедов к бронежилетам и пулеметным коробам: военная история компании HARDRIDE

Семейный бизнес отца (Анатолия) и сына (Владимира) Черемисов за время своего существования оброс преданной армией поклонников надежных гражданских поясных сумок и рюкзаков. После начала полномасштабной войны их компания HARDRIDE вернулась к милитарной тематике. Delo.ua поехало на производство и узнало, почему важно делать то, что умеешь, и не стоит экспериментировать с производством кровоостанавливающих турникетов.

В цех HARDRIDE мы приехали в субботу. Это тот редкий день, когда столы со швейными машинками не заняты. Анатолий Черемис встречает на входе. Его лихо закрученные вверх седые усы ассоциируются с Санта Клаусом, который делает подарки для фронта. Вова “Че” немного опаздывает, потому что расселяет друзей из США, которые приехали помогать украинцам.

В большом раскройном цеху аккуратно стоят коробки с готовым снаряжением - поясные разгрузки, мягкие магазины для пулеметных лент, подсумки, рюкзаки и ремни для оружия. На стенах – множество лекал. Соседняя комната плотно уставлена швейными постами - в день нашего приезда там тихо. Анатолий Черемис говорит, что это редкое явление и помогает коллеге примерить разгрузочный пояс. В этот момент в цех заходит его сын, и с ходу рассказывает почему важно шить именно удобные функциональные пояса, а не ремни с подтяжками.

Как все начиналось

В 2007 году Черемис-младший начал делать эксклюзивные велосипеды. Если в те времена вы встречали на дороге велокруизер, формой и выносом руля похожий на мотоцикл, это была работа Вовки “Че” (так его тогда все называли). Также его клуб Pride Kustoms первым стал строить fixed gear. Спустя пять лет он столкнулся с проблемой - никто в Украине не шил велосипедные сумки.

“На рынке тогда были только американские сумки по 180 долларов в закупке, и это было too much. Отец у меня закройщик и мастер шитья, и я его приобщил к этому делу. Он с удовольствием согласился. Начинали мы с сумок для фиксеров, и сумок-мессенджеров через плечо. Это было маленькое ателье из 2-3 человек”, - рассказывает Владимир.

В семейном подряде Черемис-младший отвечает за модель и дизайн будущей вещи, а отец, опираясь на свой опыт, ищет пути реализации этих идей.

“Вещи появляются по японской технологии - я беру самое лучшее, что могу найти, и соединяю в свой дизайн. Отец шьет пилотное изделие, и я лично тестирую его на удобство. Затем мы вносим правки и запускаем вещь в тираж”, - говорит Вова и добавляет, что сильно помогает улучшить их продукцию фидбек покупателей. Благодаря отзывам клиентов в поясных сумках появились отделения для наушников и документов, а в рюкзаках добавился отдельный доступ в отсек для ноутбука.

В 2014 году, в активную фазу Революции Достоинства, HARDRIDE начал шить первые плитоноски. Полноценная модульная система, которую можно было доукомплектовать боковыми пластинами и вставками из кевлара для шеи, паха и бедер, появилась позже - ее шили для воинов АТО.

“В 2016 году, когда в войска начали поставлять экипировку по госзаказу, мы снова стали шить гражданские вещи - рюкзаки, поясные сумки, сумки-мессенджеры, тоут для женщин, кошельки и футболки. И так продолжалось до 24 февраля 2022 года”, - говорит Владимир.

После 24 февраля

“Я был тем человеком, который 8 лет ходил и всех за**ывал: “Собирайтесь на войну, собирайтесь на войну!”. Многие тогда отвечали: “Если бы за каждый раз, когда говорят про войну мне давали доллар, то я бы стал миллионером”. Но сложилось, как я и предвидел - люди расслабились и получили врага в 20 км от Киева за считанные дни. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать что от границы с беларусью до Киева меньше 200 км, а скорость танка около 60 км/ч. Ты даже проснуться не успеешь, а они будут у стен города”, - говорит Черемис-младший.

В ночь объявления войны Владимир не спал - заказывал тюнинг для автомата, который рассчитывал получить в военкомате.“После начала обращения путина я уже начал одеваться, взял ружье и собранные рюкзаки, потом услышал взрыв в стороне Вышгорода, и поехал в военкомат на правый берег. Там я увидел очередь такой длины, что офигел, а мне сказали просто: “Не служил? Иди домой - мы позвоним””, - вспоминает “Че”.

"До того, как мы стали шить мягкие короба для пулеметов, друзья в киевском ТРО ходили как Рембо - обмотанные пулеметными лентами", - Владимир Черемис

После того, как Черемиса-младшего развернули в военкомате, он две недели не выходил из дому и решал кучу волонтерских вопросов, соблюдая правило двух стен.

“Ковид научил нас продуктивно работать дистанционно. В первые дни координация, волонтерство происходили из дома. Мы с друзьями смогли даже привезти в Украину старлинк - раньше, чем они приехали официально - нес его с вокзала, бережно завернув в покрывало”, - говорит Вова.

“Мои всратые плитоноски”

Тем временем HARDRIDE взял тактическую паузу, чтобы понимать, насколько безопасно находиться в цеху. Персонал отправили во временный отпуск. На производство ездил только Черемис-старший.

“У нашей волонтерской движухи в первые дни был запрос практически на все. Мы посоветовались с отцом и решили начинать, - вспоминает Вова. - К сожалению, вначале мы приняли неправильное решение - помогать другим производствам. Со мной связались чуваки, которые сказали, что есть большой цех с кучей материалов, но им нужно было помочь запустить проект. Мы поехали туда с нашими чертежами. Это напоминало компанию в которой никто ничего не умеет, но при этом и советы твои не слушает. Мы решили, что лучше сберечь нервы и силы на полезную работу, и ушли оттуда”.

Анатолий Черемис ездил в цех с самого начала войны

С начала полномасштабного вторжения практически все волонтеры искали плитоноски для военных. Делать их стали все, у кого была швейная машинка. Логично, что все материалы были раскуплены в первые же дни, поэтому шили из чего попало, и как попало.

“У меня есть коллекция под названием “мои всратые плитоноски”. Топ экспонат в нем - белая плитоноска из брезента с нашитыми поверху синими стропами. Это было похоже на костюм Бонифация и заметно издалека. Люди делали из говна и палок пулю, но пуля делается из свинца и меди”, - смеется Вовка. - “Искали курдуру, кондюру (правильно “кордура”, - delo.ua) - в цехах даже не знали, как правильно называется материал, но скупили его полностью. И получалось, что люди, которые умеют шить, не могли купить ткани и фурнитуру”.

До того как материалы нормального качества вернулись на прилавки, HARDRIDE работал на остатках. По этой причине отказались от пошива бронежилетов, так как на них шло много ткани. Знакомые из киевского ТРО рассказали, как носят магазины к автоматам в карманах курток, поэтому первым изделием в военном ассортименте стала нагрудная разгрузка (Chest Rig) на шесть магазинов. Дальше поступил запрос на мягкие магазины под пулеметные ленты. Сейчас в цеху шьют также поясные разгрузки (battle belt) без подтяжек, двухточечные ремни для всех видов вооружения, подсумки для гранат и турникетов и IFAK-подсумки.

“Главный принцип работы сейчас для всех - отсекай все ненужное и фокусируйся на своем. Если ты круто шьешь подушки и постельное белье, то не лезь делать незнакомые тебе плитоноски, продолжай заниматься своим делом - на твою продукцию колоссальный спрос в госпиталях. Шейте трикотаж, UBACS, балаклавы - они иногда даже важнее бронежилетов”, - считает Черемис-младший.

Военная экономика

До 24 февраля HARDRIDE был небольшим, но прибыльным семейным бизнесом. Компания росла и масштабировалась. В планах был запуск линейки одежды, но все остановилось из-за войны. В новых реалиях компания отказалась от бутикового производства, когда один сотрудник делал вещь от начала до конца, и перешла на поэтапное производство.

Многие сотрудники, работавшие в цеху до войны, эвакуировались с детьми. На их места набирали из тех, кто вынужденно переселился в Киев. Сейчас штат вырос более чем в два раза из-за возросшего количества заказов.

В начале полномасштабной войны HARDRIDE бесплатно раздавал поясные сумки защитникам Украины, но сейчас вся военная продукция продается.

“Раньше у нас была скидка для участников боевых действий в 15%, но сейчас мы просто продаем им нашу продукцию по довоенным ценам, хотя стоимость некоторых материалов с тех пор выросла в несколько раз. Мы работаем официально, платим зарплаты и налоги, поэтому скорее всего будем вынуждены даже повышать цены из-за роста цен на материалы в 2-3 раза”, - говорит Черемис-младший.

Почему не стоит шить турникеты

Владимир Черемис не скрывает своего крайне скептического отношения к отечественным производителям кровоостанавливающих турникетов.

“Турникет - несложная в производстве вещь, но очень ответственная. Существует протокол ТССС, который предусматривает, что для спасения жизни военнослужащего ты будешь использовать только сертифицированные вещи. В украинскую систему сертификации я не верю. Эталонный турникет САТ - уже седьмого поколения, а это число существенных изменений, которые он пережил. Эти турникеты испытывались, тестировались и улучшались восемь лет в условиях боевых действий”, - говорит Черемис-младший.

По словам Черемиса-младшего, стропами он пользуется давно, и знает о чем говорит

По его словам, для производства качественных турникетов необходимо закрытое производство, где все составляющие этого простого изделия имеют стабильное наивысшее качество.

“Я пользуюсь стропами (а турникет - это стропа в стропе) много лет, и два одинаковых рулона одного производителя отличаются качеством. Также отличаются липучки, пластик на застежках и воротки. Поэтому один турникет может получится качественным, а во втором стропа потянется и раненый истечет кровью. Я не могу позволить себе рисковать чужими жизнями, используя такие материалы”, - подытоживает Вова Черемис.